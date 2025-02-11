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Climão

Dinâmica do Sincerão do 'BBB 25' tem 'climão' entre Gracyanne e Diogo

Dinâmica ocorreu nesta segunda-feira, 10, e envolveu todos os participantes da casa; entenda como foi
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 11 de Fevereiro de 2025 às 10:23

Sincerão do BBB 25 nesta segunda-feira, 10
Sincerão do BBB 25 nesta segunda-feira, 10 Crédito: Reprodução/Globo
O quarto Sincerão do BBB 25 ocorreu nesta segunda-feira, 10. Na dinâmica, exibida parcialmente ao vivo na Globo, todos os brothers e sisters participaram e tiveram que apontar três "tipos/personagens" que estão presentes em todas as edições do Big Brother Brasil.
Eles escolheram quem desta temporada "ninguém vai lembrar", quem será "eliminado(a) com rejeição" e o "saboneteiro". Cada brother teve até 90 segundos para justificar suas escolhas. Apenas aquele apontado como saboneteiro não tinha direito de resposta.
Dentre os momentos mais acalorados, destacou-se a discussão de Aline e João Gabriel, onde a sister chamou o brother de "mentiroso". Depois, houve ainda um debate tenso ente Eva, Renata e Vitória. Mais tarde, Diogo Almeida e Gracyanne também trocaram farpas na hora de decidir quem iria fazer a penúltima escolha. O brother chamou a sister de "arrogante".
No início da dinâmica, também impressionou o tom do apresentador Tadeu Schmidt, claramente irritado pelo fato de alguns participantes não terem justificado suas escolhas da forma a qual ele julgava ser mais adequada ao quadro.
Aline foi escolhida mais vezes na categoria "saboneteiro", Vilma em "ninguém vai lembrar" e Diogo Almeida em "eliminado com rejeição".

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