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Gabriel é o eliminado do quarto Paredão do 'BBB 25'; veja porcentual de votos

No discurso de eliminação, Tadeu Schmidt contou uma história da mitologia grega sobre guerreiros que fugiam de um combate
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 12 de Fevereiro de 2025 às 08:23

Gabriel é o eliminado do quarto Paredão do 'BBB 25'
Gabriel é o eliminado do quarto Paredão do 'BBB 25' Crédito: Fábio Rocha/Globo
Gabriel, ex-dupla de Maike, foi o eliminado do BBB 25 nesta terça-feira, 11, com 48,81% dos votos. Ele disputou a berlinda com a atriz Vitória Strada e Aline, que receberam 42,88% e 8,31% dos votos, respectivamente. Segundo o apresentador Tadeu Schmidt, a decisão do voto da torcida foi diferente da escolha do voto por CPF.
O Paredão marca uma nova fase do programa e é o primeiro em que os participantes disputaram individualmente. Na semana passada, os brothers foram emparedados em duplas, mas apenas Giovanna deixou a casa. A dupla da sister, Gracyanne Barbosa, foi para o Quarto Secreto e retornou ao programa.
No discurso de eliminação, Tadeu Schmidt contou uma história da mitologia grega sobre guerreiros que fugiam de um combate - mais tarde, após a eliminação, ele brincou sobre a história "ser tudo mentira". "É curioso como, há mais de dois mil anos, o ser humano preza a coragem e despreza a apatia", disse.
Após sair da casa, Gabriel refletiu que "já sabia" que deixaria o reality e que demorou a entender o jogo. "Eu não quero externar os meus problemas", afirmou.

Relembre como foi a formação do Paredão

Gracyanne Barbosa, que ficou no Quarto Secreto, estava imune, assim como Mateus, que venceu a Prova do Anjo. João Gabriel indicou Aline à berlinda. Os três mais votados pela casa, Diogo Almeida, Vitória Strada e Gabriel, participaram da Prova Bate-Volta. Diogo venceu a disputa e escapou do Paredão.

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