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Fernanda Torres explica recusa para interpretar Odete Roitman em 'Vale Tudo'

Remake da trama está programado para ir ao ar em 2025, e o papel da vilã acabou sendo oferecido a Deborah Bloch
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 02 de Novembro de 2024 às 09:28

Nesta sexta-feira, 1º, Fernanda Torres comentou pela primeira vez sobre sua decisão de recusar o papel de Odete Roitman, uma das personagens mais icônicas da novela Vale Tudo.
O remake da trama está programado para ir ao ar em 2025, e o papel acabou sendo oferecido a Deborah Bloch. Em entrevista ao jornal O Globo, a atriz explicou que não pôde aceitar o convite devido à falta de tempo para se dedicar à personagem, que foi originalmente interpretada por Beatriz Segall em 1988.
"Houve o convite lá atrás, mas fui percebendo que o filme Ainda Estou Aqui estava crescendo. Liguei e disse que não conseguiria, pois começaria em dezembro. Me informaram que talvez fosse possível adiar até março. Com o sucesso em Veneza, a situação mudou bastante. É tudo muito cansativo, e não me parecia viável começar um trabalho tão exigente já exausta", revelou.

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Sobre Ainda Estou Aqui, Fernanda conta que tem se dedicado à campanha do filme. Atualmente, ela está em Los Angeles promovendo a produção de Walter Salles, que estreia nos cinemas no dia 7 de novembro. "Ter feito este filme foi um divisor de águas para mim. Sou uma atriz diferente após interpretar Eunice e vivenciar os sentimentos que ela trouxe, além de voltar a trabalhar com o Walter e atuar em um registro que há muito tempo não explorava", completou.
O enredo do filme acompanha Eunice Paiva (Fernanda Torres), mulher do deputado Rubens Paiva, interpretado por Selton Mello, que foi assassinado durante a ditadura militar.

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