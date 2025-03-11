'Vale Tudo' retorna às telas em horário nobre com novas abordagens e grande elenco

'Vale Tudo' retorna às telas da Globo Crédito: Catarina Ribeiro / Globo

O clássico da teledramaturgia brasileira está de volta! O remake de 'Vale Tudo', novela que marcou época ao questionar os limites da ética e da honestidade no Brasil, retorna às telas da TV Globo com uma abordagem renovada para o público contemporâneo.

Escrita por Manuela Dias, com direção artística de Paulo Silvestrini, a nova versão mantém a essência da obra original, criada por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères em 1988, mas traz atualizações que dialogam com os tempos atuais.

Protagonizada por Taís Araujo e Bella Campos, a trama gira em torno do conflito entre Raquel e Maria de Fátima, mãe e filha com visões opostas sobre o que é preciso para vencer na vida. Raquel acredita na honestidade como pilar inegociável, enquanto Fátima não mede esforços para alcançar o sucesso, custe o que custar.

Antonio Pitanga, Bella Campos e Taís Araujo nos bastidores de 'Vale Tudo' Crédito: Globo/ Manoella Mello

A nova versão promete reacender a clássica discussão sobre até onde se pode ir para conquistar o que se deseja, além de revisitar o mistério que intrigou o Brasil: “Quem matou Odete Roitman?”.

Além do elenco de peso, que inclui nomes como Cauã Reymond, João Vicente de Castro, Alice Wegmann, Humberto Carrão e Débora Bloch, a novela apresenta uma estética moderna e novas nuances nas relações entre os personagens.

"Estamos trazendo a história para o público de hoje, considerando as mudanças sociais, tecnológicas e comportamentais. Mas a essência da trama segue intacta", garante o diretor artístico Paulo Silvestrini.