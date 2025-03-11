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Novelão

'Vale Tudo' retorna às telas em horário nobre com novas abordagens e grande elenco

Com estreia marcada para 31 de março, ramake da novela que marcou época nos anos 80 volta às telas, repaginada para os dias atuais
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 11 de Março de 2025 às 13:57

'Vale Tudo' retorna às telas da Globo
'Vale Tudo' retorna às telas da Globo Crédito: Catarina Ribeiro / Globo
O clássico da teledramaturgia brasileira está de volta! O remake de 'Vale Tudo', novela que marcou época ao questionar os limites da ética e da honestidade no Brasil, retorna às telas da TV Globo com uma abordagem renovada para o público contemporâneo.
Escrita por Manuela Dias, com direção artística de Paulo Silvestrini, a nova versão mantém a essência da obra original, criada por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères em 1988, mas traz atualizações que dialogam com os tempos atuais.
Protagonizada por Taís Araujo e Bella Campos, a trama gira em torno do conflito entre Raquel e Maria de Fátima, mãe e filha com visões opostas sobre o que é preciso para vencer na vida. Raquel acredita na honestidade como pilar inegociável, enquanto Fátima não mede esforços para alcançar o sucesso, custe o que custar.
Antonio Pitanga, Bella Campos e Taís Araujo nos bastidores de 'Vale Tudo'
Antonio Pitanga, Bella Campos e Taís Araujo nos bastidores de 'Vale Tudo' Crédito: Globo/ Manoella Mello
A nova versão promete reacender a clássica discussão sobre até onde se pode ir para conquistar o que se deseja, além de revisitar o mistério que intrigou o Brasil: “Quem matou Odete Roitman?”.
Além do elenco de peso, que inclui nomes como Cauã Reymond, João Vicente de Castro, Alice Wegmann, Humberto Carrão e Débora Bloch, a novela apresenta uma estética moderna e novas nuances nas relações entre os personagens.
"Estamos trazendo a história para o público de hoje, considerando as mudanças sociais, tecnológicas e comportamentais. Mas a essência da trama segue intacta", garante o diretor artístico Paulo Silvestrini.
Com estreia marcada para 31 de março, 'Vale Tudo' promete emocionar e provocar reflexões profundas sobre os valores e as ambições da sociedade brasileira. Prepare-se para reviver essa história inesquecível e descobrir como ela ressoa nos dias de hoje.

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