Giovanna Lancellotti revela quais truques de beleza não abre mão

Giovanna Lancellotti mudou a cor dos cabelos e agora está ruiva Crédito: Divulgação AGNEWS

A atriz Giovanna Lancellotti passou por uma mudança de visual dias antes de comemorar os 31 anos. Agora ela está ruiva e feliz com os seus fios que passaram por uma reconstrução capilar. O novo visual foi mostrado em um evento no Morro da Urca, na Zona Sul do Rio de Janeiro, na última terça (11).

Giovanna foi uma das convidadas no lançamento da linha Bond Intense Repair, da Dove, composta por ingredientes de alta qualidade, que protege os fios contra danos futuros, oferecendo uma solução potente e inovadora para cabelos de todas as curvaturas que estejam severamente danificados. Com uma fórmula inovadora, ela proporciona o resgate instantâneo dos fios, restaurando profundamente sua estrutura, reparando e fortalecendo as ligações capilares rompidas, reconstruindo da cutícula ao córtex.

"Eu sempre fui muito cabeluda, a minha mãe também, então é coisa de genética. E o nosso cabelo nunca foi muito difícil de cuidar, mas, ao mesmo tempo, a gente sempre foi muito cuidadosa. Sou a vaidosa prática, que sempre vai querer cuidar, mas não gosto de usar muitos de produtos e nem de inúmeros passo a passo". Essa não é a primeira vez que a atriz fica ruiva. Em 2015, ela adotou os fios avermelhados para interpretar a intensa Bélgica, de Alto astral.

Os segredos da atriz

Se Cuida, a musa revelou segredos básicos de como ela cuida da aparência. A beldade contou alguns truques para realçar ainda mais o que ela tem de melhor. Em conversa com o, a musa revelou segredos básicos de como ela cuida da aparência. Dona de fios saudáveis , a atriz explicou que não lava o cabelo todos os dias. "Lavo a cada dois ou até três dias. Meu cabelo é muito grosso, então não dá para lavar todo dia porque ele demora muito para secar".

Outro ritual é passar uma boa máscara no cabelo e ir para sauna. "Ele deixa o cabelo bem macio e faz muito bem. E também tenho cuidados básicos como, antes e após ir para praia, usar a máscara".

Giovanna disse que jamais dorme de maquiagem . "A minha pele agradece, porque ela é daquelas que se dormir um dia de maquiagem, no dia seguinte ela sente o efeito".

Giovanna Lancellotti mudou a cor dos cabelos e agora está ruiva Crédito: Divulgação AGNEWS

" Uma dica que peguei com a cantora Ludmilla foi o uso da touca de cetim para o cabelo. Eu nem sabia que existia e realmente ela funciona, melhora muito o frizz" Giovanna Lancelotti - Atriz

Trabalho

Feliz com o novo visual, ela também anda rindo na vida profissional. No mês passado, o filme ‘O Lado Bom de ser Traída’ chegou ao topo mundial da Netflix. Protagonizada por Giovanna Lancellotti e Leandro Lima, o filme conta a história de Babi (Giovanna Lancelotti), uma jovem noiva que descobre, durante sua despedida de solteira, traída pelo noivo. Desiludida, ela consegue sair da fossa se jogando nos braços de um juiz misterioso, interpretado por Leandro Lima.

"Imaginei que a repercussão pelo tema seria maior do que pelo filme e senti que as pessoas amaram. A repercussão foi muito melhor do que eu imaginava, porque o filme é tão interessante, que as cenas de nudez não foram mais forte do que minha atuação. Não queria que meu corpo passasse a frente do meu trabalho", disse.

Giovanna continua pedido dicas para sua avó nas escolhas dos papéis. "Ela tem a senha do meu e-mail, então quando chega qualquer projeto ou roteiro ela fala: 'Já li, gostei'. Quando eu recebi o 'O Lado Bom de ser Traída', eu pensei que ia dar ruim, porque ela iria ler e não gostar. É um filme superforte, erótico e sensual. Ela achou forte, mas disse que eu deveria fazer", contaa a triz, que em breve lança a sua primeira comédia policial.