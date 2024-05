De esmaltes a maquiagem: 10 lançamentos de beleza para conhecer em maio

Protetor Solar Facial Antioleosidade FPS 60, da Sunless

A marca acaba de lançar o produto com proteção muito alta contra os raios UVA e UVB, que entrega conforto e praticidade para incentivar o seu uso em todas as estações do ano. O lançamento chega com toque seco e possibilita boa cobertura, com efeito matte. Sua formulação é indicada para todos os tipos de pele – inclusive as extremamente sensíveis à queimadura solar – e tem ação antioxidante e antissinais, auxiliando também na proteção da luz visível. Além disso, os protetores oferecem controle de oleosidade por até 10 horas. Disponíveis na versão sem cor e com cor – quatro tonalidades – eles mantêm a pele fresca e matte, são absorvidos facilmente e ajudam a atenuar sinais de envelhecimento.