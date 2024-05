Vitrine

Lançamentos: 9 produtos para cuidar de cabelos cacheados, crespos e porosos

Na rotina de cuidados dos fios, é preciso lavar, hidratar, tonificar e, muitas vezes, fortalecer os fios enfraquecidos

Seleção de produtos para cuidar dos cabelos. (Divulgação)

Assim como a pele, o cabelo também sofre com a poluição, os raios solares e o estresse. Por isso, na rotina de cuidados dos fios, é preciso lavar, hidratar, tonificar e, muitas vezes, fortalecer os fios enfraquecidos. E na hora de escolher os produtos, é importante respeitar a característica do fio e do couro cabeludo para que foi criado.

São vários lançamentos para hidratar, reparar e recuperar os fios. Selecionamos as novidades capilares do momento, que vão da linha de produtos com ácido glicólico que melhora visivelmente a qualidade do cabelo, promovendo um brilho ultra gloss aos produtos pensados para as brasileiras, com fórmulas desenvolvidas para nosso universo de multicurvaturas. Confira!

Elseve Glycolic Gloss Condicionador Sela Gloss, de L’Oréal Paris

A ação esfoliante obtida pelo uso do ativo, estimula a circulação sanguínea do couro cabeludo. (Divulgação)

Formulada para todos os tipos de cabelos, a tecnologia da linha garante brilho ultra gloss que resiste por até seis lavagens. Isso acontece pois sua fórmula com pH ácido é rica em ácido glicólico, poderoso ativo na rotina de skincare que agora ganha destaque na revitalização capilar e atua no cabelo combatendo a porosidade e selando as cutículas dos fios, deixando-os com um efeito luminoso. A ação esfoliante obtida pelo uso do ativo, estimula a circulação sanguínea do couro cabeludo, e ainda promove maior limpeza nos poros dos fios, contribuindo para que o cabelo fique com maior maciez e brilho. O produto penetra na fibra capilar, combatendo a porosidade e selando as cutículas, que quando estão desalinhadas dificultam a absorção de nutrientes, tornando a superfície do fio porosa e a reflexão da luz irregular, sem percepção de brilho e maciez.

Amplexe Shampoo Antiqueda Caspa e Oleosidade, da Ada Tina

A novidade foi desenvolvida para limpar profundamente o couro cabeludo. (Divulgação)

Formulado com a Tecnologia Exbiol Triforce, a novidade é capaz de aumentar a força do cabelo, combater a queda e estimular o crescimento de novos fios, deixando os cabelos mais volumosos, revitalizados, macios e sedosos. Além disso, o shampoo fortalece os folículos capilares, deixando os fios mais saudáveis, fortes e resistentes.

O produto possui em sua formulação Vitamina B3 (potente antioxidante que normaliza a oleosidade do couro cabeludo), Beta-Hidroxiácidos (que promove o micropeeling do couro cabeludo e combate os fungos e micro-organismos responsáveis pelo aparecimento de caspa e dermatite seborreica), Zinco PCA (para controlar e reduzir a oleosidade dos fios e do couro cabeludo), além de uma combinação de óleos essenciais naturais refrescantes (que proporcionam sensação de alívio imediato do prurido, coceira e vermelhidão). A novidade também foi desenvolvida para limpar profundamente o couro cabeludo com ação detox purificante e sem ressecar os fios.

Bain Décalcificant Réparateur, da Kérastase

O shampoo ajuda a neutralizar a quebra e opacidade. (Divulgação)

Shampoo reparador descalcificante, com textura cremosa e espuma densa. Sua fórmula sem sulfato limpa suavemente o couro cabeludo enquanto remove o excesso de cálcio. Ajuda a neutralizar a quebra e opacidade, reparando o cabelo desde o núcleo, promovendo cabelos mais fortes por dentro e 2 vezes mais macios. A linha Première, com dupla ação de reparação, é capaz de recriar até 99% da força original dos cabelos, rompendo de forma duradoura o ciclo recorrente de danos causados pelo acúmulo de cálcio.

Shampoo Reparação Queratina, da Negra Rosa

O produto combate danos e revitaliza os fios. (Divulgação)

Desenvolvida especialmente para quem tem cabelos quimicamente tratados ou porosos, o shampoo possibilita reposição de massa e selagem de cutículas. O produto combate danos e revitaliza os fios. Sua fórmula inclui queratina vegetal e ceramidas. Para as crespas e cacheadas com química, a queratina vegetal é um ativo muito importante pois restaura a estrutura capilar e aumenta a resistência dos fios, evitando a quebra. Além disso, auxilia na selagem das cutículas, reduzindo o friso e aumentando o brilho. Já as ceramidas são lipídios que ajudam a preencher as áreas danificadas da cutícula, dando força e maleabilidade. O resultado são madeixas mais resistentes à quebra.

Leave-In Seda Boom Emulsão Day After Definição Intensa, de Seda

É ideal para reativar a curvatura dos cachos. (Divulgação)

É ideal para reativar a curvatura dos cachos e proporcionar hidratação profunda. Sua fórmula, enriquecida com a babosa ajuda a restaurar a umidade natural dos fios, enquanto o leite de coco proporciona nutrição e suavidade, deixando os cachos mais maleáveis e com movimento. Este produto é ideal para quem busca recuperar a definição dos cachos ao longo do dia. Atendendo as curvaturas 2C, 3ABC e 4ABC, a linha, além de trazer produtos de cuidados específicos para hidratação e nutrição, também foi pensada na rotina de finalização de cabelos cacheados e crespos, trazendo novas texturas para o portfólio.

Mascara Capilar Hidratação Braé Stages Hydration , da Braé

Tratamento para devolver a hidratação aos cabelos. (Divulgação)

É o tratamento para devolver a hidratação aos cabelos. Desenvolvida para repor a umidade perdida, esta máscara proporciona hidratação intensa, deixando os fios saudáveis, macios e brilhantes. Com uma fórmula exclusiva - com o extrato de aloe vera que ajuda a repor a água nos fios, proporcionando hidratação e maciez - restaura a estrutura do fio, revitalizando os cabelos secos, opacos e sem vida.

10 Super Óleos Vult Cabelos Ondulados, Cacheados e Crespos, da Vult

Pode ser utilizados por todos os tipos de cabelos como um tratamento diário. (Divulgação)

É um finalizador com as funções em um único produto. Indicado para umectação, finalização e day-after, possui rápida absorção e deixa os fios menos ásperos com toque suave, conferindo controle anti frizz. Pode ser utilizados por todos os tipos de cabelos como um tratamento diário, auxiliando na finalização dos fios. Desenvolvido com Tecnologia HD, age profundamente fio a fio, através de um sistema inteligente composto por aminoácidos, que são reconhecidos pelo alto potencial reparador.

HydraNutri Treatment Mask, da Piave Cosmetics

A marcas traz o pistache, que é rico em vitaminas, proteínas e minerais. (Divulgação)

A marcas traz o pistache, que é rico em vitaminas, proteínas e minerais, e oferece benefícios para o cabelo, como a hidratação, ação antioxidante, proteção contra danos externos, que confere maciez e brilho aos cabelos. O produto possui os seguintes ativos: Fiber Care X (nanoemulsão desenvolvida para o cuidado profundo da fibra capilar, permitindo a recuperação e umectação dos fios danificados), Complexo Bio-Restore (que contém aminoácidos reparadores da cutícula, protegendo e aumentando a resistência contra agentes externos e tratamentos químicos) e Sistema Liss Repair (agente condicionador, hidratante e reparador da fibra capilar, promovendo desembaraço e redução de frizz).

Creme de Pentear Santo Black Poderoso, da Novex

O creme que proporciona volume é o produto ideal para as crespas e cacheadas. (Divulgação)

Desenvolvido para tratar os fios durante a finalização. Entre os ingredientes selecionados está o óleo de semente de baobá, um poderoso agente nutritivo que devolve o brilho e melhora o aspecto das pontas duplas dos cabelos crespos e cacheados. Com uma fórmula inovadora e totalmente liberada de parabenos, o produto vegano oferece uma nutrição profunda e controla o frizz por até 48 horas. O creme que proporciona volume é o produto ideal para as crespas e cacheadas que gostam desse efeito e usam black.

