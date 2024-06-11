Chá de casca de tangerina? Saiba os benefícios da fruta para saúde

Fonte de fibras e rica em potássio, a fruta tem alto teor de ácido ascórbico Crédito: Shutterstock

De fácil consumo, sem necessidade de utensílios para descascar, a tangerina é uma excelente escolha para o outono. Fonte de fibras e rica em potássio, a fruta tem alto teor de ácido ascórbico, uma das formas ativas de vitamina C, um potente antioxidante natural.

“A parte branca da tangerina é especialmente rica em fibras. Essa membrana melhora o funcionamento intestinal e ajuda a reduzir a absorção de glicose e gorduras, o que é benéfico para o controle do colesterol e do diabetes. Além disso, ela também é útil no tratamento para normalizar o ácido úrico elevado,” conta a nutricionista Deborah Zanotti.

Ela conta que um dos compostos mais importantes da tangerina é a hesperidina, um bioflavonoide com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. “Ela ajuda a proteger contra certos tipos de câncer, doenças cardiovasculares, hemorroidas e até demência senil".

A fruta também é uma excelente fonte de vitamina C, cálcio, potássio, carotenoides e magnésio. “Esses nutrientes são essenciais para o fortalecimento do sistema imunológico e para a manutenção da saúde da pele, prevenindo o envelhecimento precoce,” afirma a nutricionista.

Como consumir

Uma forma interessante de aproveitar ainda mais os benefícios da tangerina é o chá de sua casca. “Ferver a casca da tangerina por três minutos libera a tangeritina, um fitoquímico com propriedades anticancerígenas,” recomenda.

O consumo regular de tangerina pode fortalecer o sistema imunológico, prevenindo doenças comuns no outono, como gripes e resfriados.

A nutricionista Deborah Zanotti fala sobre os benefícios do consumo da fruta Crédito: Divulgação

"A vitamina C e os carotenoides impedem a formação excessiva de radicais livres, fortalecendo o sistema imunológico e prevenindo doenças. Uma porção diária é suficiente para obter esses benefícios" Deborah Zanotti - Nutricionista

Contudo, é importante consumir a tangerina com moderação. “Pessoas com hemocromatose ou sobrecarga de ferro devem evitar exageros, pois a vitamina C potencializa a absorção de ferro.” alerta a nutricionista.

Quanto ao mito de que a tangerina engorda, Zanotti esclarece: “Cem gramas de tangerina têm em média 50 kcal. Nenhum alimento isoladamente vai engordar ou emagrecer, o importante é manter o equilíbrio”.

A melhor forma de incluir a tangerina no dia a dia é consumir a fruta inteira, ao invés de sucos, para aproveitar todas as fibras presentes. Durante o outono e inverno, a tangerina atinge seu ponto máximo de maturação, garantindo frescor, sabor e aroma intensos, além de preços mais acessíveis devido à alta produção.

5 benefícios da fruta