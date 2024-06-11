Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Se Cuida
  • Chá de casca de tangerina? Saiba os benefícios da fruta para saúde
Consumo regular

Chá de casca de tangerina? Saiba os benefícios da fruta para saúde

A melhor forma de incluir a tangerina no dia a dia é consumir a fruta inteira, ao invés de sucos, para aproveitar todas as fibras presentes
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 jun 2024 às 09:00

Publicado em 11 de Junho de 2024 às 09:00

Tangerina
Fonte de fibras e rica em potássio, a fruta tem alto teor de ácido ascórbico Crédito: Shutterstock
De fácil consumo, sem necessidade de utensílios para descascar, a tangerina é uma excelente escolha para o outono. Fonte de fibras e rica em potássio, a fruta tem alto teor de ácido ascórbico, uma das formas ativas de vitamina C, um potente antioxidante natural.
“A parte branca da tangerina é especialmente rica em fibras. Essa membrana melhora o funcionamento intestinal e ajuda a reduzir a absorção de glicose e gorduras, o que é benéfico para o controle do colesterol e do diabetes. Além disso, ela também é útil no tratamento para normalizar o ácido úrico elevado,” conta a nutricionista Deborah Zanotti.
Ela conta que um dos compostos mais importantes da tangerina é a hesperidina, um bioflavonoide com propriedades antioxidantes e anti-inflamatórias. “Ela ajuda a proteger contra certos tipos de câncer, doenças cardiovasculares, hemorroidas e até demência senil".
A fruta também é uma excelente fonte de vitamina C, cálcio, potássio, carotenoides e magnésio. “Esses nutrientes são essenciais para o fortalecimento do sistema imunológico e para a manutenção da saúde da pele, prevenindo o envelhecimento precoce,” afirma a nutricionista.

Como consumir

Uma forma interessante de aproveitar ainda mais os benefícios da tangerina é o chá de sua casca. “Ferver a casca da tangerina por três minutos libera a tangeritina, um fitoquímico com propriedades anticancerígenas,” recomenda.
O consumo regular de tangerina pode fortalecer o sistema imunológico, prevenindo doenças comuns no outono, como gripes e resfriados. 
Deborah Zanotti, nutricionista
A nutricionista Deborah Zanotti fala sobre os benefícios do consumo da fruta Crédito: Divulgação
"A vitamina C e os carotenoides impedem a formação excessiva de radicais livres, fortalecendo o sistema imunológico e prevenindo doenças. Uma porção diária é suficiente para obter esses benefícios"
Deborah Zanotti - Nutricionista
Contudo, é importante consumir a tangerina com moderação. “Pessoas com hemocromatose ou sobrecarga de ferro devem evitar exageros, pois a vitamina C potencializa a absorção de ferro.” alerta a nutricionista.
Quanto ao mito de que a tangerina engorda, Zanotti esclarece: “Cem gramas de tangerina têm em média 50 kcal. Nenhum alimento isoladamente vai engordar ou emagrecer, o importante é manter o equilíbrio”. 
A melhor forma de incluir a tangerina no dia a dia é consumir a fruta inteira, ao invés de sucos, para aproveitar todas as fibras presentes. Durante o outono e inverno, a tangerina atinge seu ponto máximo de maturação, garantindo frescor, sabor e aroma intensos, além de preços mais acessíveis devido à alta produção.

5 benefícios da fruta

  1. Ajuda no tratamento e prevenção da anemia. Ela é rica em vitamina C, ela aumenta absorção do ferro não heme.

  2.  Melhora o funcionamento do intestino. A parte branca é rica em fibras, por isso o “bagaço” deve ser consumido.

  3. Pessoas que transpiram muito durante o treino se beneficiam do consumo da tangerina, pois ela é uma fonte de eletrólitos, tem boas quantidades de cálcio, fósforo e magnésio.

  4.  Previne câncer e doenças cardiovasculares, através do potencial apresentado pela presença de hesperidina que é um bioflavonoide presente no fruto.

  5. Melhora a imunidade A vitamina c presente deixa o corpo mais forte contra infecções

Veja Também

5 alimentos que aceleram o envelhecimento e prejudicam a saúde da pele

Infecção urinária: entenda a doença que fez Preta Gil ser internada

Massa muscular: 7 benefícios da creatina e como inseri-la na dieta

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Saúde Alimentos
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Gravidez e pele: veja o que muda em cada trimestre e os cuidados essenciais
Imagem de destaque
Aves silvestres e exóticas são resgatadas em imóvel de Vila Velha
Luciano Machado, Secretário de Estado do Turismo
Guns N’ Roses aciona engrenagem econômica e projeta o ES no circuito global de shows

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados