Infecção urinária: entenda a doença que fez Preta Gil ser internada

Preta Gil teve uma infecção urinária em razão de um cálculo renal Crédito: Reprodução @pretagil

"Informamos que a artista Preta Gil está internada no hospital Clínica São Vicente, no Rio de Janeiro, para tratamento de uma infecção urinária gerada por um cálculo renal. Preta está bem, recebendo os cuidados médicos, e em breve retornará aos seus compromissos profissionais", diz a informação foi divulgada por meio dos Stories do Instagram.

Entenda a doença

Considerada uma das infecções mais comuns, principalmente em mulheres, a ITU - Infecção do Trato Urinário (ou infecção urinária) é associada à bactéria “Escherichia coli” em cerca de 8 a cada 10 casos, segundo dados da Sociedade Brasileira de Urologia.

De acordo com o urologista Cristóvão Barbosa Neto, do São Cristóvão Saúde, a maior incidência de infecções urinárias no público feminino ocorre devido a diferenças anatômicas e hormonais. “A uretra feminina é mais curta e está mais próxima do ânus, tornando mais fácil para as bactérias intestinais alcançarem o trato urinário. Além disso, o contato sexual pode facilitar a entrada de bactérias na uretra. As alterações hormonais ao longo do ciclo menstrual podem afetar o ambiente vaginal, tornando-o mais suscetível a infecções”, esclarece.

Para evitar contaminações, algumas práticas mencionadas pelo urologista podem ajudar a reduzir o risco de infecções urinárias, como:

Higiene adequada: manter uma boa higiene é essencial para prevenir infecções urinárias;





manter uma boa higiene é essencial para prevenir infecções urinárias; Beber água suficiente: a ingestão adequada de água ajuda a diluir a urina, o que pode ajudar a reduzir o risco de infecções urinárias;





a ingestão adequada de água ajuda a diluir a urina, o que pode ajudar a reduzir o risco de infecções urinárias; Esvaziar completamente a bexiga;





completamente a bexiga; Urinar após a relação sexual;





após a relação sexual; Consumir cranberry: “pesquisas sugerem que o consumo de suco ou suplementos de cranberry pode ajudar a prevenir infecções urinárias”;





“pesquisas sugerem que o consumo de suco ou suplementos de cranberry pode ajudar a prevenir infecções urinárias”; Reforçar o sistema imunológico: dieta equilibrada, exercícios regulares e uma boa qualidade de sono podem ajudar a fortalecer o sistema imunológico.



Sintomas e consequências de uma infecção não tratada

Segundo Cristóvão Barbosa Neto, os sintomas de infecções urinárias podem variar, sendo os mais comuns “dor ou ardor ao urinar; aumento da frequência urinária; urgência para urinar; sensação de bexiga não completamente vazia; urina turva ou com odor forte; presença de sangue na urina; dor no baixo ventre ou na região lombar”. Em casos mais graves, o especialista aponta que podem ocorrer febre e calafrios.

Além disso, infecções urinárias de repetição, quando não tratadas adequadamente ou quando ocorrem frequentemente, podem levar a várias complicações.

"A infecção constante pode danificar o revestimento da bexiga e uretra, tornando essas áreas mais suscetíveis a infecções futuras" Cristóvão Barbosa Neto - Urologista