5 sinais de baixa imunidade em crianças

Fortalecer as defesas do organismo na infância é essencial para um crescimento saudável e protegido

Resfriados que não passam, cansaço fora do normal e uso frequente de antibióticos. Esses são alguns sinais de alerta que podem indicar que o sistema imunológico da criança não está funcionando como deveria. Segundo a Dra. Polyana Sena, pediatra e professora do curso de Medicina da Faculdade Pitágoras, identificar precocemente esses indícios é fundamental para evitar complicações de saúde e melhorar a qualidade de vida. >

Segundo ela, uma boa imunidade é essencial para o bom desenvolvimento da criança. “Quando a imunidade está fortalecida, o corpo responde de forma mais eficaz aos agentes invasores, proporcionando uma recuperação mais rápida e menos complicações. Além disso, uma boa imunidade permite que a criança aproveite melhor as fases importantes do desenvolvimento físico, cognitivo e emocional, com menos interrupções causadas por enfermidades”, acrescenta. >