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Se cuida

7 tipos de alimentos que ajudam a turbinar a imunidade no outono

Especialista explica o papel da alimentação no fortalecimento do sistema imunológico
Portal Edicase

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Publicado em 

23 abr 2025 às 15:59

Publicado em 23 de Abril de 2025 às 15:59

A escolha dos alimentos certos pode fazer a diferença no sistema imunológico (Imagem: Tatjana Baibakova | Shutterstock)
A escolha dos alimentos certos pode fazer a diferença no sistema imunológico Crédito: Imagem: Tatjana Baibakova | Shutterstock
Com a chegada do outono e do inverno, o frio e o ar seco se instalam e criam o ambiente ideal para gripes, resfriados e infecções virais. Nessa época do ano, fortalecer o sistema imunológico é essencial, e a alimentação desempenha um papel crucial nesse processo.
“Nas temperaturas mais baixas, nosso sistema imunológico é mais exigido e a escolha dos alimentos certos pode fazer diferença. Comer bem é mais do que uma necessidade, é uma estratégia de defesa”, afirma oProf. Dr. Durval Ribas Filho, médico nutrólogo e presidente da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN).
De acordo com o especialista, os alimentos listados a seguir podem contribuir para manter o sistema imunológico fortalecido e preparado para enfrentar a temporada de frio. Confira!

1. Frutas cítricas

Laranja, limão, acerola, kiwi, tangerina e abacaxi são frutas ricas em vitamina C , um antioxidante que estimula a produção de glóbulos brancos, essenciais para o combate de vírus e bactérias.

2. Vegetais verdes-escuros

Espinafre, couve, rúcula e brócolis são fontes de vitamina A, vitamina C, ferro e zinco. Esses nutrientes fortalecem as células imunológicas e ajudam na regeneração das mucosas, a primeira barreira contra agentes infecciosos.

3. Alho, cebola e gengibre

É um trio poderoso com ação anti-inflamatória e antibacteriana. O alho, por exemplo, contém alicina, um composto com propriedades antimicrobianas. O gengibre, por sua vez, é conhecido por aliviar sintomas como dor de garganta e congestão nasal. Já a cebola contribui para o fortalecimento do sistema imunológico.
As sementes de girassol são fonte de gorduras boas (Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock)
As sementes de girassol são fonte de gorduras boas Crédito: Imagem: Pixel-Shot | Shutterstock

4. Sementes e oleaginosas

Castanha-do-Pará (rica em selênio), nozes, amêndoas, sementes de abóbora e girassol são fontes de gorduras boas e minerais que regulam a resposta imunológica. Uma boa estratégia é consumir um mix desses alimentos como lanche da tarde.

5. Iogurte natural e kefir

Esses alimentos fermentados são aliados da flora intestinal e da imunidade.

6. Alimentos alaranjados

Cenoura, abóbora, manga e mamão são ricos em betacaroteno, que se converte em vitamina A , importante para a integridade das células e tecidos que atuam como barreira contra infecções.

7. Peixes de água fria

Salmão, sardinha e atum são excelentes fontes de ômega-3, nutriente que ajuda a modular os processos inflamatórios do corpo. Esses peixes também fornecem vitamina D. “Além da alimentação saudável, dormir bem, se hidratar com frequência, tomar um pouco de sol e manter uma rotina de atividades físicas são atitudes essenciais durante todo o ano e, em especial, nas estações mais frias e secas”, conclui oProf. Dr. Durval Ribas Filho.
Por Andréa Simões

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