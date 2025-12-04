Se cuida

Mangostão: 5 benefícios surpreendentes para a saúde

Conhecida como a "rainha das frutas", ela é fonte de nutrientes importantes e favorece o bom funcionamento do organismo

Publicado em 4 de dezembro de 2025 às 19:04

O mangostão é uma fruta tropical rica em antioxidantes que oferece diversos benefícios para a saúde Crédito: Imagem: M.Somchai | Shutterstock

Eleita a melhor fruta do mundo pelo ranking TasteAtlas em 2023, superando até mesmo a jabuticaba brasileira, o mangostão ( Garcinia mangostana L. ) é uma preciosidade tropical nativa do Arquipélago Malaio, no Sudeste Asiático. Com sua casca roxa escura e polpa branca suculenta, diz a lenda que ela conquistou o apelido de “rainha das frutas” após encantar a realeza britânica com seu sabor incomparável e suas propriedades únicas.

Mas o que torna o mangostão tão especial vai muito além do paladar adocicado. A fruta concentra compostos poderosos como as xantonas — substâncias antioxidantes com capacidade de combater radicais livres. Além disso, oferece vitamina C, fibras e uma variedade de compostos bioativos que podem beneficiar o organismo. Apesar de ainda ser uma raridade no Brasil, essa fruta asiática carrega um notável potencial terapêutico.

Confira abaixo alguns benefícios do mangostão!

1. É fonte natural de vitamina C

O mangostão oferece uma quantidade considerável de vitamina C , fornecendo aproximadamente 66 mg em 100 gramas da fruta. Em geral, para adultos, a ingestão diária recomendada do nutriente é de 75 mg para mulheres e 90 mg para homens.

Essa vitamina é um antioxidante solúvel em água que desempenha funções essenciais no organismo, desde a proteção celular até o fortalecimento das defesas naturais do corpo. Dessa forma, a vitamina C presente no mangostão atua como cofator em diversas reações enzimáticas e pode ajudar o corpo a desenvolver resistência contra infecções virais, como gripes e resfriados.

Além do sistema imunológico, a produção de colágeno também conta com a contribuição da vitamina C do mangostão. Ela ainda auxilia na absorção de ferro proveniente de alimentos vegetais e atua neutralizando radicais livres pró-inflamatórios que podem causar danos celulares. Por ser uma vitamina que o corpo não produz nem armazena, é importante obtê-la regularmente por meio da alimentação, o que faz do mangostão uma opção saborosa e nutritiva para suprir essa necessidade diária.

2. Fortalece bactérias benéficas do intestino

O mangostão pode ajudar a estimular as bactérias boas do intestino , trazendo benefícios importantes para a saúde digestiva. Os pesquisadores do estudo “Mangosteen extracts: Effects on intestinal bacteria, and application to functional fermented milk products” , publicado na revista Food Research International , testaram extratos da polpa e da casca em dez tipos diferentes de bactérias benéficas, incluindo bifidobactérias e lactobacilos. Para isso, eles usaram uma concentração de 5% de extrato para avaliar tanto o crescimento dessas bactérias quanto sua capacidade de combater micróbios ruins.

Os resultados foram animadores: com os extratos a 5%, a capacidade antioxidante de todas as bactérias testadas aumentou, além de melhorar sua ação contra bactérias prejudiciais. Além disso, os pesquisadores também criaram iogurtes funcionais com o extrato de mangostão, que mantiveram níveis altos de polifenóis (compostos benéficos) e as bactérias boas sobreviveram bem tanto no produto quanto em uma simulação do sistema digestivo.

3. Favorece o equilíbrio do colesterol

Segundo o Ministério da Saúde, as doenças cardiovasculares associadas ao colesterol alto estão entre as principais causas de mortes no mundo. Ainda conforme o órgão, anualmente, cerca de 360 mil brasileiros morrem em decorrência dessas condições.

Nesse contexto, o mangostão favorece o equilíbrio do colesterol ao reunir fibras e antioxidantes que atuam diretamente na saúde cardiovascular. As fibras presentes na fruta ajudam a reduzir a absorção do LDL, conhecido como colesterol “ruim”, enquanto seus compostos antioxidantes contribuem para diminuir a oxidação das gorduras no sangue, um processo que pode levar ao entupimento das artérias.

O mangostão pode ajudar a combater o envelhecimento da pele devido a seus componentes Crédito: Imagem: chuchiko17 | Shutterstock

4. Ajuda a combater o envelhecimento da pele

O mangostão possui componentes que podem ajudar a proteger a pele dos danos causados pelos raios ultravioleta do sol. Um estudo publicado na revista científica Phytomedicine , intitulado “γ-Mangosteen, an autophagy enhancer, prevents skin-aging via activating KEAP1/NRF2 signaling and downregulating MAPKs/AP-1/NF-κB-mediated MMPs” , testou a gama-mangostina (substância específica do mangostão) em células humanas de pele cultivadas em laboratório, medindo marcadores de envelhecimento como colágeno, elastina e enzimas que destroem essas proteínas.

Os resultados foram promissores: a gama-mangostina conseguiu reduzir substâncias inflamatórias, aumentar a produção de colágeno e elastina (proteínas que mantêm a pele firme) e diminuir as enzimas que destroem essas proteínas. Além disso, a substância também ativou mecanismos de proteção celular contra o estresse oxidativo. Embora realizados em laboratório, os resultados sugerem aplicações futuras na área de cosméticos e dermocosméticos.

5. Ajuda no controle do peso

O mangostão ajuda no controle do peso por ser uma fruta leve, rica em fibras e com baixo teor calórico, o que a torna uma opção interessante para quem busca uma alimentação equilibrada. As fibras aumentam a sensação de saciedade, reduzindo a fome entre as refeições e ajudando a evitar excessos.

Além disso, elas atuam como um “limpador natural”, facilitando a eliminação de toxinas e prevenindo quadros de constipação. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (OMS), o consumo diário recomendado para adultos é de, no mínimo, 25 g de fibras.

Cuidados importantes

Apreciado principalmente pelo sabor doce e refrescante de sua polpa, o mangostão pode ser consumido fresco, diretamente após abrir a casca roxa, ou incorporado em preparações como sucos, vitaminas e sobremesas variadas. Por ser uma fruta rica em água e com textura delicada, combina bem com outras frutas tropicais e pode ser utilizada em receitas criativas. Além do consumo da polpa, extratos da casca estão disponíveis comercialmente como suplementos alimentares.

Embora o mangostão apresente benefícios interessantes para a saúde, seu consumo não substitui tratamentos médicos ou a orientação de profissionais qualificados. Alimentos naturais podem complementar hábitos saudáveis e auxiliar na prevenção de certas condições, mas não devem ser utilizados isoladamente como forma de tratamento.

Recomenda-se cautela especial para pessoas com condições específicas de saúde ou em uso contínuo de medicamentos, sendo aconselhável buscar orientação médica antes de iniciar o uso regular de suplementos à base de mangostão.

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta