Home
>
Se cuida
>
Estalar o corpo faz mal? Entenda quando o hábito merece atenção

Estalar o corpo faz mal? Entenda quando o hábito merece atenção

Fisioterapeuta explica o que acontece com as articulações e quando o estalo pode ser um sinal de alerta

Imagem de perfil de Portal Edicase

Portal Edicase

[email protected]

Publicado em 2 de março de 2026 às 18:28

O cuidado começa quando o estalo passa a ser frequente, forçado ou acompanhado de dor (Imagem: mapo_japan | Shutterstock)
O cuidado começa quando o estalo passa a ser frequente, forçado ou acompanhado de dor Crédito: Imagem: mapo_japan | Shutterstock

Estalar os dedos, o pescoço ou as costas é um hábito comum para muitas pessoas, seja por costume, sensação de alívio ou até ansiedade. Segundo Rimon Tannous, coordenador do curso de Fisioterapia da Anhanguera Ribeirão Preto, na maioria dos casos, o estalo em si não causa danos à saúde.

Recomendado para você

Tensão muscular, cansaço extremo e problemas gastrointestinais podem ter origem além do corpo físico

Entenda quando a dor emocional pode se tornar física

Manter o corpo ativo ajuda a controlar a inflamação, melhorar o metabolismo e fortalecer o sistema imunológico

Março Azul-Marinho: veja atividades físicas que ajudam no combate ao câncer colorretal

Fisioterapeuta explica o que acontece com as articulações e quando o estalo pode ser um sinal de alerta

Estalar o corpo faz mal? Entenda quando o hábito merece atenção

“O som ocorre, geralmente, por uma mudança de pressão dentro da articulação, com liberação de gases presentes no líquido sinovial. Isso é comum e, isoladamente, não representa risco”, explica.

Em algumas situações, o estalo pode vir acompanhado de uma sensação momentânea de relaxamento. “Quando existe rigidez muscular ou articular , o movimento pode gerar uma percepção de alívio. No entanto, isso não significa que o problema foi tratado”, alerta o fisioterapeuta.

Quando o estalo se torna sinal de alerta

O cuidado começa quando o estalo passa a ser frequente, forçado ou acompanhado de dor. Nesses casos, pode indicar desequilíbrios musculares, sobrecarga articular , inflamações ou até desgaste das articulações. “Forçar o estalo, principalmente no pescoço e na coluna, pode aumentar a instabilidade articular ao longo do tempo e favorecer lesões”, afirma Rimon Tannous.

Entre os principais sinais de alerta, estão:

  • Estalos acompanhados de dor ou desconforto;
  • Sensação de inchaço ou rigidez na articulação;
  • Limitação de movimento;
  • Necessidade constante de estalar a mesma região.

Ao notar esses sinais, a orientação é procurar um profissional de saúde. “O corpo dá sinais. Ignorá-los ou tentar resolver sozinho pode agravar o quadro”, ressalta.

O alongamento ajuda a reduzir a necessidade de estalar o corpo (Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock)
O alongamento ajuda a reduzir a necessidade de estalar o corpo Crédito: Imagem: Krakenimages.com | Shutterstock

Atenção ao hábito repetitivo

Outro ponto de atenção é o hábito repetitivo. “Estalar constantemente pode estar relacionado à ansiedade, à postura inadequada ou ao sedentarismo. O corpo acaba pedindo movimento, mas da forma errada”, explica o fisioterapeuta.

Para quem sente necessidade frequente de estalar o corpo, a recomendação é investir em alongamentos , fortalecimento muscular e atividade física regular. “A fisioterapia atua justamente na causa do desconforto, melhorando mobilidade, postura e equilíbrio muscular, sem sobrecarregar as articulações”, destaca o coordenador.

Por Priscila Dezidério

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

A Gazeta integra o

The Trust Project
Saiba mais