Reparação muscular: veja 6 saladas ricas em proteínas magras

A proteína é um nutriente essencial para o funcionamento do organismo Crédito: Elena Shashkina | Shutterstock

A proteína é um nutriente essencial para o funcionamento do organismo. Responsável pelo equilíbrio hormonal, manutenção e reparação muscular, ela é facilmente encontrada em alimentos como grão-de-bico, salmão e quinoa, que são versáteis e deliciosos. Além disso, ela aumenta a sensação de saciedade e favorece o emagrecimento saudável; por isso, é uma das queridinhas das dietas.

A seguir, confira 6 receitas com proteína magra!

Salada de quinoa

Ingredientes

1 xícara de chá de quinoa





1 tomate sem sementes e cortado em cubos





1 pepino cortado em cubos





1 pimentão amarelo sem sementes e cortado em cubos





1 maço de coentro picado





Suco de 1 limão





Sal e azeite a gosto





Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a quinoa, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 10 minutos. Após, desligue o fogo, escorra a água, espere esfriar e transfira os grãos para um recipiente. Adicione o tomate, o pepino e o pimentão e misture. Tempere com sal, azeite e suco de limão. Polvilhe com coentro e sirva em seguida.

Salada de feijão-branco e tomate

Ingredientes

2 xícaras de chá de feijão-branco integral





1 tomate sem sementes e picado





1 cebola descascada e fatiada





Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto





Água

Modo de preparo

Lave o feijão-branco em água corrente e disponha em um recipiente. Cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Após, escorra a água, disponha o feijão em uma panela de pressão, cubra com água, tampe e leve ao fogo alto até pegar pressão. Reduza o fogo e cozinhe por 15 minutos. Espere a pressão sair, abra a panela e leve novamente ao fogo alto para cozinhar por mais 5 minutos, sem a tampa. Desligue o fogo, escorra a água e transfira os grãos para um recipiente. Junte o tomate e a cebola e misture. Tempere com sal, pimenta-do-reino e azeite e sirva em seguida.

Salada de grão-de-bico com batata-doce

Ingredientes

3 xícaras de chá de água





1 xícara de chá de grão-de-bico





1 batata-doce descascada e cortada em cubos





1 cebola descascada e picada





1 pimentão verde sem sementes e picado





1 pimentão vermelho sem sementes e picado





Sal e pimenta-do-reino moída a gosto





Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o grão-de-bico, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Após, escorra a água e transfira os grãos para uma panela de pressão, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos após pegar pressão.

Desligue o fogo, espere a pressão sair, adicione a batata-doce e leve novamente ao fogo médio para cozinhar por mais 10 minutos. Desligue o fogo, escorra a água, transfira os grãos e a batata-doce para um recipiente, junte a cebola e os pimentões e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.

Salada de salmão com abacate

Salada de salmão com abacate Crédito: DronG | Shutterstock

Ingredientes

Polpa de 1 abacate cortada em cubos





2 xícaras de chá de folhas de rúcula





225 g de salmão defumado fatiado





1 laranja descascada e cortada em gomos





Suco de 1 laranja





Sal, pimenta-do-reino branca moída e azeite a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as folhas de rúcula, o abacate, os gomos de laranja, o salmão e misture. Em outro recipiente, disponha o azeite, o suco de laranja, o sal, a pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Despeje a mistura sobre a salada e sirva em seguida.

Salada de ovo com tomatee alface

Ingredientes

Folhas de 1 alface





4 ovos





1 cenoura descascada e ralada





2 tomates sem sementes e cortados em meia-lua





1 cebola-roxa descascada e fatiada





1 xícara de chá de repolho ralado





Suco de 1 limão





Sal, azeite e orégano a gosto





Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque os ovos, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 10 minutos. Após, escorra a água e descasque os ovos. Em um recipiente, coloque as folhas de alface, os ovos, os tomates, a cenoura, a cebola-roxa e o repolho e misture. Reserve. Em outro recipiente, coloque o suco de limão, o azeite, o sal e o orégano e mexa para incorporar. Despeje sobre a salada e sirva em seguida.

Salada de alface com frango e manga

Ingredientes

Folhas de 1 alface





1 manga cortada em cubos





1 peito de frango cortado em cubos





Folhas de 1 maço de rúcula





1 colher de sopa de azeite





Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo