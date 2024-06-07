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Saúde

Reparação muscular: veja 6 saladas ricas em proteínas magras

Responsável pelo equilíbrio hormonal, manutenção e reparação muscular, ela é facilmente encontrada em alimentos como grão-de-bico, salmão e quinoa
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 

07 jun 2024 às 10:00

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Imagem Edicase Brasil
A proteína é um nutriente essencial para o funcionamento do organismo Crédito: Elena Shashkina | Shutterstock
A proteína é um nutriente essencial para o funcionamento do organismo. Responsável pelo equilíbrio hormonal, manutenção e reparação muscular, ela é facilmente encontrada em alimentos como grão-de-bico, salmão e quinoa, que são versáteis e deliciosos. Além disso, ela aumenta a sensação de saciedade e favorece o emagrecimento saudável; por isso, é uma das queridinhas das dietas.
A seguir, confira 6 receitas com proteína magra!

Salada de quinoa

Ingredientes
  • 1 xícara de chá de quinoa

  • 1 tomate sem sementes e cortado em cubos

  • 1 pepino cortado em cubos

  • 1 pimentão amarelo sem sementes e cortado em cubos

  • 1 maço de coentro picado

  • Suco de 1 limão

  • Sal e azeite a gosto

  • Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque a quinoa, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 10 minutos. Após, desligue o fogo, escorra a água, espere esfriar e transfira os grãos para um recipiente. Adicione o tomate, o pepino e o pimentão e misture. Tempere com sal, azeite e suco de limão. Polvilhe com coentro e sirva em seguida.

Salada de feijão-branco e tomate

Ingredientes
  • 2 xícaras de chá de feijão-branco integral

  • 1 tomate sem sementes e picado

  • 1 cebola descascada e fatiada

  • Sal, azeite e pimenta-do-reino moída a gosto

  • Água

Modo de preparo

Lave o feijão-branco em água corrente e disponha em um recipiente. Cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Após, escorra a água, disponha o feijão em uma panela de pressão, cubra com água, tampe e leve ao fogo alto até pegar pressão. Reduza o fogo e cozinhe por 15 minutos. Espere a pressão sair, abra a panela e leve novamente ao fogo alto para cozinhar por mais 5 minutos, sem a tampa. Desligue o fogo, escorra a água e transfira os grãos para um recipiente. Junte o tomate e a cebola e misture. Tempere com sal, pimenta-do-reino e azeite e sirva em seguida.

Salada de grão-de-bico com batata-doce

Ingredientes
  • 3 xícaras de chá de água

  • 1 xícara de chá de grão-de-bico

  • 1 batata-doce descascada e cortada em cubos

  • 1 cebola descascada e picada

  • 1 pimentão verde sem sementes e picado

  • 1 pimentão vermelho sem sementes e picado

  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

  • Água

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o grão-de-bico, cubra com água e deixe de molho por 12 horas. Após, escorra a água e transfira os grãos para uma panela de pressão, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 15 minutos após pegar pressão.
Desligue o fogo, espere a pressão sair, adicione a batata-doce e leve novamente ao fogo médio para cozinhar por mais 10 minutos. Desligue o fogo, escorra a água, transfira os grãos e a batata-doce para um recipiente, junte a cebola e os pimentões e misture. Tempere com sal e pimenta-do-reino e sirva em seguida.

Salada de salmão com abacate

Imagem Edicase Brasil
Salada de salmão com abacate  Crédito: DronG | Shutterstock
Ingredientes
  • Polpa de 1 abacate cortada em cubos

  • 2 xícaras de chá de folhas de rúcula

  • 225 g de salmão defumado fatiado

  • 1 laranja descascada e cortada em gomos

  • Suco de 1 laranja

  • Sal, pimenta-do-reino branca moída e azeite a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque as folhas de rúcula, o abacate, os gomos de laranja, o salmão e misture. Em outro recipiente, disponha o azeite, o suco de laranja, o sal, a pimenta-do-reino e mexa para incorporar. Despeje a mistura sobre a salada e sirva em seguida.

Salada de ovo com tomatee alface

Ingredientes
  • Folhas de 1 alface

  • 4 ovos

  • 1 cenoura descascada e ralada

  • 2 tomates sem sementes e cortados em meia-lua

  • 1 cebola-roxa descascada e fatiada

  • 1 xícara de chá de repolho ralado

  • Suco de 1 limão

  • Sal, azeite e orégano a gosto

  • Água

Modo de preparo

Em uma panela, coloque os ovos, cubra com água e leve ao fogo médio para cozinhar por 10 minutos. Após, escorra a água e descasque os ovos. Em um recipiente, coloque as folhas de alface, os ovos, os tomates, a cenoura, a cebola-roxa e o repolho e misture. Reserve. Em outro recipiente, coloque o suco de limão, o azeite, o sal e o orégano e mexa para incorporar. Despeje sobre a salada e sirva em seguida.

Salada de alface com frango e manga

Ingredientes
  • Folhas de 1 alface

  • 1 manga cortada em cubos

  • 1 peito de frango cortado em cubos

  • Folhas de 1 maço de rúcula

  • 1 colher de sopa de azeite

  • Sal e pimenta-do-reino moída a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o azeite e leve ao fogo médio para aquecer. Adicione o frango e refogue até dourar. Desligue o fogo e tempere com sal e pimenta-do-reino. Transfira o frango para um recipiente, junte as folhas de alface, rúcula e manga e mexa para incorporar. Tempere com sal e sirva em seguida.

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