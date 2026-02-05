Se cuida

Carnaval sem sustos: 7 cuidados essenciais para quem tem hipertensão ou diabetes

Especialista explica como o calor aliado aos excessos e à mudança de rotina podem afetar a saúde

Publicado em 5 de fevereiro de 2026 às 13:29

Pessoas com hipertensão e diabetes devem redobrar os cuidados com a saúde no Carnaval Crédito: Imagem: Kleber Cordeiro | Shutterstock

O Carnaval é sinônimo de festa, calor intenso e dias fora da rotina. Mas, para quem convive com hipertensão ou diabetes, esse período exige atenção extra. A nefrologista Dra. Andrea Pio de Abreu alerta que atitudes comuns durante a folia podem descompensar doenças que, muitas vezes, evoluem de forma silenciosa.

A seguir, veja sete cuidados fundamentais para aproveitar o Carnaval sem colocar a saúde em risco!

1. Não interrompa os medicamentos

Mesmo em meio à festa, o tratamento não pode ser deixado de lado. Segundo a Dra. Andrea Pio de Abreu, esquecer ou suspender remédios para pressão alta ou diabetes, ainda que por poucos dias, pode provocar elevação perigosa da pressão arterial ou da glicemia, com risco de complicações mais graves.

2. Redobre a atenção à hidratação

O calor, o suor excessivo e o esforço físico favorecem a desidratação. Isso impacta diretamente o funcionamento dos rins, órgãos essenciais no controle da pressão arterial e do equilíbrio do organismo . Beber água ao longo do dia é indispensável, especialmente para quem tem doenças crônicas.

3. Cuidado com a alimentação de rua

Durante o Carnaval , cresce o consumo de alimentos industrializados e refeições rápidas, geralmente ricas em sal e açúcar. Segundo a Dra. Andrea Pio de Abreu, esses excessos podem elevar a pressão arterial e desregular o diabetes. Sempre que possível, a orientação é buscar opções mais equilibradas.

O consumo de bebida alcoólica deve ser alternado com água Crédito: Imagem: Kleber Cordeiro | Shutterstock

4. Modere o consumo de álcool

Bebidas alcoólicas podem interferir tanto no controle da pressão e da glicemia quanto na ação dos medicamentos. A recomendação é consumir com moderação, alternando com água e respeitando os limites do corpo.

5. Observe os sinais do corpo

Hipertensão e diabetes nem sempre dão sintomas claros. Tontura , mal-estar, dor de cabeça intensa, visão turva ou fraqueza podem indicar descompensação. Ao perceber qualquer sinal diferente, é importante interromper a atividade e buscar ajuda.

6. Evite longos períodos sem comer

Ficar muitas horas sem se alimentar pode causar quedas ou picos de glicemia. Planejar pequenos lanches ao longo do dia ajuda a manter o controle metabólico, principalmente para pessoas com diabetes.

7. Não abra mão do acompanhamento médico

Antes de cair na folia , vale conversar com o médico sobre ajustes na rotina durante o Carnaval. “Cuidar da saúde também faz parte da festa”, reforça a Dra. Andrea Pio de Abreu.

Com organização e atenção, é possível curtir o Carnaval de forma mais segura, sem deixar que os excessos comprometam o controle da pressão arterial e do diabetes.

Por Sarah Monteir o

