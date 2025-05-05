Eduarda Buaiz abre álbum de fotos do casamento de Marcus Buaiz e Isis Valverde

O casamento de Marcus Buaiz e Isis Valverde . A empresária Eduarda Buaiz, irmã do noivo, publicou neste domingo (4) uma galeria de fotos do casamento que, segundo ela, foi um momento mágico e repleto de amor.

"Cada detalhe da festa, desde a escolha das flores até a música que tocou durante a dança dos noivos, estava imbuído de amor e carinho", escreveu ela em parte da legenda.

Casamento Marcus Buaiz e Isis Valverde Crédito: Instagram/@eduardabuaiz

A festa aconteceu no último sábado (3), no interior de São Paulo, em uma propriedade com grandes gramados e cenário típico de um filme romântico.

A cerimônia luxuosa teve como tema "Itália" e decoração de limões sicilianos. O aeroporto da cidade foi fechado apenas para os convidados.

Fotos do casamento de Marcus Buaiz e Isis Valverde