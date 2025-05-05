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Veja as fotos

Eduarda Buaiz abre álbum de fotos do casamento de Marcus Buaiz e Isis Valverde

"Cada detalhe da festa, desde a escolha das flores até a música que tocou durante a dança dos noivos, estava imbuído de amor", escreveu a irmã do noivo
Marcella Scaramella

Marcella Scaramella

Publicado em 05 de Maio de 2025 às 14:43

O casamento de Marcus Buaiz e Isis Valverde . A empresária Eduarda Buaiz, irmã do noivo, publicou neste domingo (4) uma galeria de fotos do casamento que, segundo ela, foi um momento mágico e repleto de amor. 
"Cada detalhe da festa, desde a escolha das flores até a música que tocou durante a dança dos noivos, estava imbuído de amor e carinho", escreveu ela em parte da legenda.
Casamento Marcus Buaiz e Isis Valverde
Casamento Marcus Buaiz e Isis Valverde Crédito: Instagram/@eduardabuaiz
A festa aconteceu no último sábado (3), no interior de São Paulo, em uma propriedade com grandes gramados e cenário típico de um filme romântico.
A cerimônia luxuosa teve como tema "Itália" e decoração de limões sicilianos. O aeroporto da cidade foi fechado apenas para os convidados. 

Fotos do casamento de Marcus Buaiz e Isis Valverde

Entre os convidados da festa, Sophie Charlote, Thayla Ayla e Renato Goés. A cerimônia contou com alguns detalhes do Espírito Santo, terra natal do empresário, como bolos e doces da Chocolateria Brasil e carta de drinks do Barlavento.

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