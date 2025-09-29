Filmes

Rebeca, Pelé, Senna e mais: conheça 5 produções que celebram atletas brasileiros

HZ reuniu produções que mostram como atletas de diversas modalidades transformaram o esporte e deixaram legado

Mayhan Araujo Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 14:00

As obras narram histórias de atletas brasileiros que fizeram histórias em seus segmentos Crédito: Reprodução digital

O esporte brasileiro é marcado por histórias de superação, talento e resistência que vão além das competições. Muitas dessas trajetórias ganharam vida no audiovisual, em documentários que revelam bastidores, desafios e conquistas de grandes atletas. Do futebol à ginástica, passando pelo atletismo e automobilismo, essas obras ajudam a compreender não só a dimensão esportiva, mas também o impacto social e cultural desses ídolos. Assim, HZ preparou uma lista com cinco indicações de produções para você curtir:

Rebeca Andrade by Her Coach Xico Porath

Rebeca Andrade e seu treinador Francisco Porath Crédito: Reprodução digital/Adidas/YouTube

Em setembro, foi lançada uma produção sobre a ginasta brasileira multimedalhista Rebeca Andrade. Com quase 14 minutos de duração, a obra apresenta um olhar íntimo do treinador, Francisco Porath, conhecido como “Xico”, sobre a trajetória da atleta, desde o primeiro encontro até as maiores conquistas de Rebeca. O episódio, disponível no canal da Adidas no YouTube, integra a série “Illuminated”, produzida pela empresa alemã de materiais esportivos, que destaca histórias inspiradoras de grandes atletas.

Pelé

Pelé é considerado por muitos o maior jogador de todos os tempos Crédito: Reprodução digital/Netflix

Lançado em 2021, o documentário “Pelé” aborda a história e jornada de Edson Arantes do Nascimento, o Rei do Futebol. A produção reúne depoimentos de atletas, jornalistas e familiares do maior jogador de todos os tempos, além de abordar as polêmicas que marcaram sua carreira. É importante frisar que algumas outras obras, como “Pelé: O Nascimento de um Lenda (2016)” e “Isto é Pelé” (1974), também contam detalhes da vida e carreira do Rei. Dirigido por David Tryhorn e Ben Nicholas, “Pelé” está disponível na Netflix.

Vanderlei: Pernas, Cabeça e Coração

Vanderlei Cordeiro é bicampeão dos Jogos Pan-Americanos e medalha de bronze nos Jogos Olímpicos de Atenas 2004 Crédito: Reprodução digital/COB/YouTube

O documentário “Vanderlei: pernas, cabeça e coração” conta a trajetória do maratonista olímpico Vanderlei Cordeiro de Lima, desde a infância no interior do Paraná até suas conquistas e legado no esporte. Em 2024, a produção esteve entre as cinco melhores do mundo no gênero “perfil de atleta” no prêmio AIPS Sport Media Awards 2023, além de vencer a 6ª edição do Festival de Cinema de Esportes (CineEsporte). O documentário está disponível no canal do COB no YouTube.

Aída, uma Mulher de Garra

Aída reúne duas medalhas de ouro e duas de bronze em competições internacionais Crédito: Reprodução digital/André Pupo/Vimeo

Lançado em 2012, “Aída, uma Mulher de Garra” resgata a trajetória de Aída dos Santos, única mulher negra da delegação brasileira nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 1964. Sem apoio de patrocinadores, ela alcançou a quarta colocação no salto em distância, feito histórico em meio ao cenário conturbado da década de 1960, marcada pela ditadura militar no Brasil. Aída superou preconceitos raciais, de gênero e violência doméstica, e tornou-se símbolo de empoderamento para as mulheres e povo negro. Com pouco mais de 26 minutos, a obra pode ser na plataforma Vimeo, no canal do diretor André Pupo.

Senna: o Brasileiro, o Herói, o Campeão

Ayrton Senna foi tricampeão mundial de Fórmula 1 Crédito: Getty Images

O documentário “Senna: O Brasileiro, O Herói, O Campeão”, dirigido pelo britânico Asif Kapadia, mergulha na vida de Ayrton Senna, um dos maiores pilotos da Fórmula 1. A obra traz imagens inéditas e bastidores da carreira do piloto, ressaltando seu impacto dentro e fora das pistas. O filme conquistou prêmios como o BAFTA e o Sundance, ambos na categoria Melhor Documentário. Além dele, a história do piloto também é contada em produções recentes, como a minissérie de ficção “Senna” (Netflix, 2024) e a série documental “Senna por Ayrton” (Globoplay, 2024). A produção está disponível para aluguel no YouTube, Apple TV+, Prime Video e Google Play Filmes e TV.



Produções como essas mostram que o esporte brasileiro é feito de muito mais do que medalhas e recordes. É possível compreender melhor o impacto que esses atletas tiveram (e ainda têm) dentro e fora das arenas, consolidando seus nomes como parte da memória esportiva e cultural do país. Tenha uma boa sessão de filmes!

* Este conteúdo é uma produção do 28º Curso de Residência em Jornalismo. A reportagem teve orientação e edição do editor Marcella Scaramella.

