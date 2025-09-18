Wandinha é a série mais assistida da história da Netflix; veja top 10

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 17:58
A lista das séries de TV em língua inglesa mais vistas de todos os tempos na Netflix recebeu uma atualização nesta terça-feira (16), e Wandinha agora ocupa a primeira e a décima posição. A segunda temporada da produção, protagonizada por Jenna Ortega, conquistou um lugar entre os dez títulos mais populares da plataforma, ultrapassando a 3ª temporada de Stranger Things e garantindo 95 milhões de visualizações desde o lançamento da Parte 2 de seus episódios.
Esse feito coloca Wandinha no seleto grupo das séries mais assistidas da história da Netflix. Com esse número, a produção estrelada por Ortega conseguiu figurar na décima posição do ranking histórico, enquanto sua primeira temporada mantém-se na primeira posição da lista. O impacto da série é ainda mais significativo quando consideramos que ela estreou apenas no final de 2022.
A metodologia usada pela Netflix para compilar esses rankings leva em conta o total de visualizações dentro dos 91 dias após a estreia de cada título. Para séries lançadas em partes, como Wandinha, o período começa a contar a partir do lançamento dos episódios finais. Ou seja, a série ainda tem até dezembro para continuar subindo no ranking.
A confirmação da 3ª temporada de Wandinha já está no radar, com os fãs da série aguardando ansiosos pela próxima entrega. Enquanto isso, a franquia já se estabeleceu como uma das mais populares da plataforma, com a 1ª temporada no topo e a 2ª ocupando a décima posição.
