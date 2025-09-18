Editorias do Site
Redes Sociais

Wandinha é a série mais assistida da história da Netflix; veja top 10

Atualização no ranking histórico movimenta disputas e coloca produções como Bridgerton, Dahmer e Stranger Things entre as mais assistidas

Aline Almeida

Repórter / [email protected]

Publicado em 18 de setembro de 2025 às 17:58

10 séries mais vistas da história na Netflix
10 séries mais vistas da história na Netflix Crédito: Reprodução

A lista das séries de TV em língua inglesa mais vistas de todos os tempos na Netflix recebeu uma atualização nesta terça-feira (16), e Wandinha agora ocupa a primeira e a décima posição. A segunda temporada da produção, protagonizada por Jenna Ortega, conquistou um lugar entre os dez títulos mais populares da plataforma, ultrapassando a 3ª temporada de Stranger Things e garantindo 95 milhões de visualizações desde o lançamento da Parte 2 de seus episódios.

Esse feito coloca Wandinha no seleto grupo das séries mais assistidas da história da Netflix. Com esse número, a produção estrelada por Ortega conseguiu figurar na décima posição do ranking histórico, enquanto sua primeira temporada mantém-se na primeira posição da lista. O impacto da série é ainda mais significativo quando consideramos que ela estreou apenas no final de 2022.

A metodologia usada pela Netflix para compilar esses rankings leva em conta o total de visualizações dentro dos 91 dias após a estreia de cada título. Para séries lançadas em partes, como Wandinha, o período começa a contar a partir do lançamento dos episódios finais. Ou seja, a série ainda tem até dezembro para continuar subindo no ranking.

A confirmação da 3ª temporada de Wandinha já está no radar, com os fãs da série aguardando ansiosos pela próxima entrega. Enquanto isso, a franquia já se estabeleceu como uma das mais populares da plataforma, com a 1ª temporada no topo e a 2ª ocupando a décima posição.

Top 10 de séries mais vistas da Netflix (setembro de 2025)

  1. Wandinha – 1ª temporada – 252,1 milhões de visualizações
  2. Adolescência (minissérie) – 142,6 milhões de visualizações
  3. Stranger Things – 4ª temporada – 140,7 milhões de visualizações
  4. Dahmer: Um Canibal Americano – 115,6 milhões de visualizações
  5. Bridgerton – 1ª temporada – 113,3 milhões de visualizações
  6. O Gambito da Rainha – 112,8 milhões de visualizações
  7. Bridgerton – 3ª temporada – 106 milhões de visualizações
  8. O Agente Noturno – 1ª temporada – 98,2 milhões de visualizações
  9. A Grande Ilusão (minissérie) – 98,2 milhões de visualizações
  10. Wandinha – 2ª temporada – 95,4 milhões de visualizações

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - 4 lançamentos da Netflix para a semana de 15 a 21 de setembro

4 lançamentos da Netflix para a semana de 15 a 21 de setembro

Imagem - 5 doramas de ação para ver na Netflix

5 doramas de ação para ver na Netflix

Imagem - 10 melhores minisséries para maratonar na Netflix

10 melhores minisséries para maratonar na Netflix

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - De Pedro Perez a Ada Koffi: confira as novidades do "Tocou, Pocou"

De Pedro Perez a Ada Koffi: confira as novidades do "Tocou, Pocou"
Imagem - Caipirinha gigante feita no ES com 300 kg de limão viraliza nas redes sociais

Caipirinha gigante feita no ES com 300 kg de limão viraliza nas redes sociais
Imagem - 4 mitos e verdades sobre os nativos do signo de Libra

4 mitos e verdades sobre os nativos do signo de Libra