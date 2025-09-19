Streaming

Na onda de 'O Verão que Mudou Minha Vida', veja 5 séries com triângulos amorosos

Baseada na trilogia de Jenny Han, o drama teen lançou sua última temporada na última quarta-feira (17)

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 11:04

Série 'O Verão Que Mudou A Minha Vida' Crédito: Reprodução Prime Video

A última temporada de "O Verão que Mudou Minha Vida" foi disponibilizada na quarta-feira (17) e já pode ser considerada um grande sucesso. Dados do Google Trends mostram que as buscas pela série foram maiores do que nas temporadas anteriores, chegando ao pico logo no lançamento dos primeiros episódios.

A produção é baseada na trilogia escrita por Jenny Han, autora de outros sucessos teen, como os filmes "Para Todos os Garotos que Já Amei" e a série "XO, Kitty", ambos da Netflix. Também foi confirmado pelo Prime Video que a história será concluída em um filme, ainda sem data de lançamento prevista.

Na trama, a adolescente Belly (Lola Tung) passa todos os verões em Cousins e, desde pequena, é apaixonada por Conrad Fisher (Christopher Briney), filho da melhor amiga de sua mãe. No entanto, ao longo da série, ela descobre que Jeremiah (Gavin Casalegno), irmão de Conrad, também nutre sentimentos por ela.

O triângulo amoroso estava deixando os fãs ansiosos: com quem Belly iria ficar no final da série? Segundo o Google Trends, o favorito do público brasileiro é o Conrad, com 62,5% das buscas, enquanto Jeremiah aparece com 37,5%.

Se você já está com saudades da série, confira abaixo uma lista de outras produções que também envolvem triângulos amorosos e podem valer uma maratona.

"Minha Vida com a Família Walter" (Netflix)

Outra produção nessa linha que também vem conquistando atenção nas buscas relacionadas a triângulos amorosos. A segunda temporada estreou no final de agosto e acompanha Jackie Howard (Nikki Rodriguez), que mergulha na vida rural no Colorado após passar o verão em Nova York, tentando encontrar seu lugar em meio à numerosa família Walter, e se encontra dividida entre os irmãos Alex Walter (Ashby Gentry) e Cole (Noah LaLonde).

"Diários de um Vampiro" (HBO Max)

A série, que teve oito temporadas, também apresentou um dilema amoroso entre uma mulher e irmãos: a humana Elena Gilbert (Nina Dobrev) e os vampiros Damon (Ian Somerhalder) e Stefan (Paul Wesley). Enquanto Damon tem uma aura de anti-herói sedutor e vilanesco, Stefan se apresenta como um herói misterioso. Os fãs se separavam entre "team Stefan" e "team Damon".

"Dawson's Creek" (Prime Video)

A trama é ambientada em uma cidadezinha de Massachusetts e narra a jornada de amadurecimento de uma turma de jovens. Os fãs se dividiam entre torcer para que Joey (Katie Holmes), uma jovem determinada, ficasse com Dawson (James Van Der Beek), um aspirante a cineasta mais introspectivo, ou com Pacey (Joshua Jackson), melhor amigo de Dawson.

"Os Bucaneiros" (Apple TV+)

Um romance de época semelhante a série "Bridgerton", a narrativa é centrada em jovens mulheres que buscam um casamento com nobres para garantir posses e títulos. Nan (Kristine Froseth), a personagem principal, fica dividida entre os melhores amigos Guy (Matthew Broome) e Theo (Guy Remmers).

"Daisy Jones & the Six" (Prime Video)

Inspirado no livro de Taylor Jenkins Reid, Daisy Jones (Riley Keough), uma talentosa cantora e compositora se conecta instantaneamente com Billy Dunne (Sam Claflin), vocalista da banda de rock. No entanto, ele é casado com Camila (Camila Morrone), que o ajudou em sua jornada para a sobriedade.

