Cinema nacional

Qual o melhor filme brasileiro do século? Vote na sua obra favorita

Clássicos como "Cidade de Deus", "Bacurau" e "Que Horas Ela Volta?" disputam o título de melhor filme nacional do século na enquete de HZ

O cinema brasileiro tem produzido, neste século, algumas das obras mais impactantes, premiadas e aclamadas da história do cinema nacional. Filmes que conquistaram festivais do mundo todo, marcaram gerações e provocaram debates sobre a sociedade brasileira em diferentes camadas. Reunimos oito títulos que totalmente premiados pra você escolher: qual é o maior filme brasileiro do século 21? Vote na enquete abaixo e compartilhe seu favorito. >