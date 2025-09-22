Setembro Amarelo

Saúde mental em destaque: quatro produções para assistir até o fim de setembro

Confira nossas sugestões de filmes e séries que ajudam a refletir sobre saúde mental e bem-estar

Mayhan Araujo Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 22 de setembro de 2025 às 13:30

A campanha do Setembro Amarelo acontece desde 2015 no Brasil, com o intuito de promover a prevenção do suicídio e a valorização da vida. O mês foi escolhido porque o dia 10 de setembro é reconhecido internacionalmente como o Dia Mundial de Prevenção do Suicídio. A data tornou-se símbolo da luta desde 1994, quando Mike Emme, um jovem de 17 anos, cometeu suicídio nos Estados Unidos. Após a tragédia, seus pais distribuíram fitas amarelas em seu funeral, em referência a um Mustang 1968 que o jovem havia restaurado.

Neste contexto, como ainda estamos no mês de setembro, a equipe do HZ preparou indicações de quatro obras audiovisuais que abordam sobre saúde mental para você conferir:

O retorno de Simone Biles

O documentário mostra como Simone Biles enfrentou a pausa na ginástica Crédito: Reprodução digital/Netflix

Lançada em 2024, a minissérie documental “O retorno de Simone Biles” mostra a preparação de uma atleta de alto rendimento e a pressão excessiva que levou a ginasta a se afastar das competições após sofrer o fenômeno Twisties, quando o atleta perde a noção espacial e o controle do corpo durante a execução de movimentos. A produção acompanha Biles em sua jornada para alinhar, treinamento, saúde mental e vida pessoal antes do retorno aos Jogos Olímpicos. Com quatro episódios, a obra está disponível na Netflix.

O Meu Lado Invisível

O documentário teve produção executiva de Oprah Winfrey e Príncipe Harry Crédito: Reprodução digital/Apple TV+

A série documental “O Meu Lado Invisível”, da Apple TV+ e cocriada por Oprah Winfrey e o Príncipe Harry, aborda saúde mental e bem-estar emocional a partir de relatos pessoais de pessoas famosas e anônimas. Lançada em 2021, busca desmistificar transtornos como depressão e ansiedade, incentivando a conversa, a escuta e a quebra do silêncio em torno desses temas — mostrando que ninguém está sozinho em suas lutas.

Bicho de Sete Cabeças

O filme é estrelado por Rodrigo Santoro Crédito: Reprodução digital/Netflix

Clássico do cinema nacional, “Bicho de Sete Cabeças” (2001), dirigido por Laís Bodanzky e inspirado no livro Canto dos Malditos, de Austregésilo Carrano, acompanha Neto (Rodrigo Santoro), jovem internado à força em um hospital psiquiátrico após o pai encontrar um cigarro de maconha em seu casaco. O filme, disponível na Netflix, denuncia os abusos, preconceitos e violências praticados contra pessoas em sofrimento mental dentro das instituições da época.

Nise: O coração da loucura

O filme é protagonizado por Glória Pires Crédito: Divulgação

O longa “Nise: O coração da loucura”, lançado em 2016 e estrelado por Glória Pires, retrata a trajetória da psiquiatra Nise da Silveira, que revolucionou o tratamento da saúde mental no Brasil ao se opor a práticas violentas, como eletrochoques e lobotomia, e apostar na arte como forma de cuidado e expressão. O filme resgata um marco da luta antimanicomial no país e pode ser alugado no Prime Video, YouTube e Google Play Filmes e TV.

As produções mostram como a saúde mental atravessa diferentes histórias, do esporte à arte, da vida cotidiana às transformações sociais. Ao trazer essas narrativas para a tela, ajudam a quebrar estigmas, abrir espaços de diálogo e reforçar a importância do cuidado, do acolhimento e da valorização da vida. Não deixe de conferir!

