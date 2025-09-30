Gusttavo Lima é atração confirmada em casa de shows de Guriri, em São Mateus

Publicado em 30 de setembro de 2025 às 10:27
O verão de Guriri acaba de confirmar mais uma atração de peso: Gusttavo Lima. O cantor sobe ao palco do Parador Internacional Guriri, em São Mateus, no dia 17 de janeiro de 2026, para um show que promete lotar o balneário com hits de todas as fases da carreira. A organização informou que o 1º lote de ingressos será liberado em breve.
A apresentação integra a temporada mais movimentada do Norte do Espírito Santo e deve reunir fãs do Estado inteiro em uma noite de sertanejo, coro alto e refrãos que todo mundo sabe.
Os capixabas podem esperar os principais sucessos como “Fala Mal de Mim” e “Bloqueado”, que marcaram a trajetória do artista, além de surpresas que costumam entrar nos setlists de turnê. Sempre com uma produção de grande porte, cenografia, iluminação e banda completa, Gusttavo Lima deve agitar mais uma vez o verão do ES.
Antes do Embaixador, o Parador Internacional Guriri abre a programação de verão com Natanzinho Lima e Nattan já confirmados como as primeiras atrações, no dia 3 de janeiro de 2026. A dobradinha dá o pontapé inicial na agenda e antecipa a mistura de piseiro, sofrência e hits que devem pautar as noites da casa durante toda a estação.
