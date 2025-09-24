Agenda de verão

De Thiaguinho a Martin Garrix: veja as atrações já confirmadas no Verão de Guarapari

Programação inclui festivais, réveillon all inclusive, shows de pagode, funk, axé e eletrônica em clubes e casas que movimentam a temporada 2025/2026

Publicado em 24 de setembro de 2025 às 12:00

As casas de shows e beach clubs de Guarapari já começaram a anunciar os primeiros grandes shows que vão movimentar a cidade durante o verão 2025/2026. Conhecida por atrair milhares de turistas de todo o Brasil, a cidade terá programação que mistura samba, pagode, funk, música eletrônica e axé, com atrações regionais, nacionais e até internacionais.

Thiaguinho e Nattan no P12

No dia 27 de dezembro, o P12 Guarapari abre a temporada com duas grandes atrações: Thiaguinho, um dos nomes mais importantes do pagode brasileiro, e Nattan, cantor cearense que se tornou fenômeno do forró e do piseiro com hits como Tem Cabaré Essa Noite e Love Gostosinho. O encontro promete reunir públicos diferentes em um mesmo palco, marcando o início das festas de fim de ano.

Brava Beach Festival e Réveillon

O Brava Beach Club já anunciou uma sequência bem eclética de atrações. No dia 30 de dezembro, acontece o Brava Beach Festival, com nomes de peso do funk nacional: MC Livinho, Kevin O Chris, MC G15, Luucky, Rick e MC TH.

Na virada do ano, o clube recebe o Réveillon Brava Beach, no dia 31 de dezembro, com shows de Cat Dealers, dupla de DJs brasileiros reconhecida internacionalmente na cena eletrônica, e o grupo Atitude 67, que mistura samba, pagode e pop em um estilo descontraído que conquistou os fãs pelo Brasil.

O evento será em formato all inclusive premium, com estrutura à beira-mar, gastronomia refinada e open bar de bebidas selecionadas.

Martin Garrix em janeiro

Logo no início de 2026, o Brava Beach será palco de um dos maiores DJs do mundo. Martin Garrix, autor de sucessos como Animals, Scared to Be Lonely e High on Life, se apresenta no dia 2 de janeiro, trazendo todo seu talento e sets que lotam festivais internacionais.

Festival de Verão Multiplace Mais

Já o tradicional Multiplace Mais se prepara para a 26ª edição do Festival de Verão, entre 28 de dezembro e 24 de janeiro. Considerado um dos maiores festivais de verão do Brasil, o evento reúne milhares de pessoas todos os anos.

A primeira atração confirmada é Bell Marques, ícone do axé e ex-líder da banda Chiclete com Banana, que sobe ao palco no dia 16 de janeiro com clássicos como Voa Voa, Diga Que Valeu e Não Vou Chorar.

A programação completa de todas as casas de show e beach clubs ainda será anunciada nas próximas semanas, mas os primeiros nomes já mostram que a temporada promete casas cheias, praias movimentadas e noites de muita festa.

