CPM 22 vai substituir Marcelo Falcão no Somos Rock, em Vitória

Banda de rock, que fez show nostálgico recentemente no The Town, promete trazer a icônica turnê de 30 anos ao ES

Mayhan Araujo Residente em Jornalismo / [email protected]

Publicado em 23 de setembro de 2025 às 11:15

Banda CPM 22 é anunciada no Somos Rock Crédito: Priscila Nolasco/Ato Press/Folhapress

O Festival Somos Rock divulgou uma mudança no line-up da edição de Vitória. O cantor Marcelo Falcão, ex-vocalista de O Rappa, cancelou sua participação para se dedicar a um tratamento no joelho. Quem assume o palco em seu lugar é o CPM 22, um dos principais nomes do hardcore melódico brasileiro e que fez um showzaço no The Town com um repertório nostálgico.

Com clássicos como “Dias Atrás” e “Um Minuto Para o Fim do Mundo”, a banda promete levar à Capital a mesma energia que marcou gerações nos anos 2000. O show integra a turnê comemorativa de 30 anos de carreira do grupo.

“30 anos se passaram e ainda temos o sangue no olho!! Essa é a nossa forma de agradecimento. Nunca foi e nunca será fácil, assim como colocar estes mesmos 30 anos de história em palavras!! Não teríamos conseguido se não fosse o exército de fãs, os amigos e colaboradores, assim como todos que de alguma forma colaboraram com essa trajetória”, declarou o vocalista Fernando Badauí em carta aberta.

CPM se junta a outras bandas renomadas no cenário Crédito: Priscila Nolasco/Ato Press/Folhapress

O evento acontece no dia 4 de outubro, na Praça do Papa, em Vitória, reunindo atrações de diferentes fases do rock nacional e internacional. Além do CPM 22, estão confirmados The Calling (EUA), Nando Reis, Jota Quest, Debrix e Raimundos, além de bandas capixabas selecionadas no concurso Rock Day, iniciativa que valoriza novos talentos locais.

Os ingressos estão disponíveis no site Zig.Tickets, com preços a partir de R$ 120.

* Este conteúdo é uma produção do 28º Curso de Residência em Jornalismo. A reportagem teve orientação e edição da editora Marcella Scaramella.

