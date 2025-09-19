Música

Qual música de Jorge & Mateus define a sua vida amorosa? Vote na enquete

Faltando 30 dias para o show de despedida da dupla, em Cariacica, descubra qual hit embala o seu coração

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 11:30

A dupla Jorge & Mateus está em turnê celebrando 20 anos de carreira pelo Brasil Crédito: Reprodução/Instagram/@jorgeemateus/@cadu_fernandes

Larissa Fontes

A contagem regressiva começou: faltando exatos 30 dias para o show da turnê "20 Anos", que marca uma fase de despedida de uma das maiores duplas do sertanejo, Jorge & Mateus desembarcam no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no dia 18 de outubro.

Seja qual for a sua fase do coração: apaixonado, sofrendo ou cheio de idas e vindas, o show da dupla sertaneja, que celebra duas décadas de carreira, promete ser o lugar certo para cantar alto aquilo que você guarda por dentro. No cenário capixaba, entre reencontros e novas histórias, vai ter música pra todo mundo se identificar.



Para entrar no clima e aquecer o coração, preparamos um teste divertido: Qual sucesso da dupla define a sua vida amorosa?

Amo Noite e Dia

Um clássico romântico. É sobre o amor intenso, que a gente quer viver sem pausa, sem medida. Se você está num relacionamento firme e cheio de paixão, essa é a trilha perfeita.

Pode Chorar

Sofrência raiz! Para quem já levou um fora e ainda carrega as lembranças. Se aquela pessoa quis voltar e você já deu o recado, a resposta é simples: pode chorar.

Um Dia Te Levo Comigo

Retrata a saudade de quem ficou e a vontade de levar o amor para todos os lugares. A música se encaixa para você que planeja o futuro e acredita que a distância não diminui o sentimento.

Amor Covarde

Um hino para os relacionamentos complicados. Fala de amor escondido, cheio de dúvidas, que falta coragem para assumir. Se a sua fase é de “ficar no quase”, essa é a sua música.

Idas e Voltas

Quem nunca? Aquele amor cheio de términos e recomeços, vai e volta sem fim. Se sua vida amorosa parece uma montanha-russa, essa canção é o seu reflexo.

Molhando o Volante

A sofrência moderna em estado puro. É sobre dirigir chorando por causa de um coração partido. Se você ainda não superou e a saudade bate forte, vai se identificar.

Sosseguei

Deixou a vida de balada para trás porque encontrou um grande amor? Então pode assumir: você sossegou. Um hino para quem está “viciado em amar”.

O Mundo É Tão Pequeno

Fala dos reencontros e coincidências da vida. É para quem já viveu términos e, de repente, esbarra com aquela pessoa de novo. Vai que esse mundo é tão pequeno e vocês se cruzam daqui 30 dias em Cariacica, né?

