Verão 2026: Belo faz show em Guarapari com hits que marcaram gerações

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 09:45
Guarapari vai ganhar dose extra de romantismo e pagode no verão 2026: Belo se apresenta na cidade no dia 10 de janeiro de 2026, no Multiplace Mais. O cantor traz um show que atravessa gerações, desde “Tudo Mudou” e “Reinventar” até os clássicos da fase Soweto.
A pré-venda exclusiva para os membros da comunidade “Sou Mais” acontece na próxima segunda (6), das 16h às 19h. Já a venda geral abre no mesmo dia, a partir das 19h, pelo site Brasil Ticket. Os setores, valores e demais informações serão divulgados nos canais oficiais do evento.
Com mais de 7 milhões de discos vendidos, álbuns ao vivo e parcerias com nomes como Alcione, Ivete Sangalo, Mano Brown, Emicida e Zeca Pagodinho, Belo chega ao Estado em alta: depois de projetos especiais com o Soweto (30 anos) e passagens por TV, o cantor promete um setlist que mistura romantismo, samba e pagode em clima de coro coletivo.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta