Pagode romântico

Verão 2026: Belo faz show em Guarapari com hits que marcaram gerações

Cantor traz um show repleto de sucessos, desde “Tudo Mudou” e “Reinventar” até clássicos da fase Soweto

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 2 de outubro de 2025 às 09:45

Belo desembarca em Guarapari em 2026 Crédito: Bruno dos Santos/Folhapress

Guarapari vai ganhar dose extra de romantismo e pagode no verão 2026: Belo se apresenta na cidade no dia 10 de janeiro de 2026, no Multiplace Mais. O cantor traz um show que atravessa gerações, desde “Tudo Mudou” e “Reinventar” até os clássicos da fase Soweto.

A pré-venda exclusiva para os membros da comunidade “Sou Mais” acontece na próxima segunda (6), das 16h às 19h. Já a venda geral abre no mesmo dia, a partir das 19h, pelo site Brasil Ticket. Os setores, valores e demais informações serão divulgados nos canais oficiais do evento.

Com mais de 7 milhões de discos vendidos, álbuns ao vivo e parcerias com nomes como Alcione, Ivete Sangalo, Mano Brown, Emicida e Zeca Pagodinho, Belo chega ao Estado em alta: depois de projetos especiais com o Soweto (30 anos) e passagens por TV, o cantor promete um setlist que mistura romantismo, samba e pagode em clima de coro coletivo.

Mais informações

Belo

Data: 10 de janeiro de 2026 (sábado)

10 de janeiro de 2026 (sábado) Onde: Multiplace Mais, Guarapari

Multiplace Mais, Guarapari Pré-venda: 6 de outubro, de 16h às 19h, na comunidade “Sou Mais”

6 de outubro, de 16h às 19h, na comunidade “Sou Mais” Venda geral: 6 de outubro, a partir de 19h, em Brasil Ticket

