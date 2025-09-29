Show

Ana Carolina apresenta em Vitória turnê especial de 25 anos de carreira

Com voz marcante, Ana Carolina celebra carreira com turnê "25 Anas" em apresentação que une passado, presente e novidades musicais

Cantora Ana Carolina Crédito: Cleber Sandes/Folhapress

A cantora Ana Carolina chega a Vitória para comemorar seus 25 anos de carreira com a turnê “25 Anas”, que será apresentada nesta sexta-feira (3), no Espaço Patrick Ribeiro. O espetáculo começa às 21h30 e promete emocionar os fãs com uma viagem por grandes sucessos e novas canções.

O show é dividido em cinco atos temáticos que percorrem a trajetória da artista de forma quase cinematográfica. No repertório, estão músicas que marcaram gerações, além das faixas autorais do mais recente EP, “Ainda Já”. A proposta é revisitar a carreira de Ana Carolina, ao mesmo tempo em que apresenta novas fases de sua produção musical.

Os ingressos custam a partir de R$ 120.

Sobre a artista

Além de cantora, Ana Carolina é compositora, instrumentista e produtora musical. Natural de Juiz de Fora (MG), lançou seu primeiro álbum em 1999 e, desde então, consolidou-se como uma das vozes mais marcantes da Música Popular Brasileira. Dona de sucessos como “Quem de Nós Dois”, “Elevador”, “Encostar na Tua” e “É Isso Aí” (parceria com Seu Jorge), já vendeu milhões de discos, acumulou prêmios e parcerias com artistas nacionais e internacionais.

Programe-se

Ana Carolina – Turnê “25 Anas”

Data: 3 de outubro (sexta-feira)

3 de outubro (sexta-feira) Abertura da casa: 20h30

20h30 Início do show: 21h30

Local: Espaço Patrick Ribeiro – Novo Aeroporto de Vitória – Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N – Goiabeiras – Vitória – ES

Ingressos: Blueticket

