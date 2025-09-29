Ana Carolina apresenta em Vitória turnê especial de 25 anos de carreira

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 18:30
A cantora Ana Carolina chega a Vitória para comemorar seus 25 anos de carreira com a turnê “25 Anas”, que será apresentada nesta sexta-feira (3), no Espaço Patrick Ribeiro. O espetáculo começa às 21h30 e promete emocionar os fãs com uma viagem por grandes sucessos e novas canções.
O show é dividido em cinco atos temáticos que percorrem a trajetória da artista de forma quase cinematográfica. No repertório, estão músicas que marcaram gerações, além das faixas autorais do mais recente EP, “Ainda Já”. A proposta é revisitar a carreira de Ana Carolina, ao mesmo tempo em que apresenta novas fases de sua produção musical.
Os ingressos custam a partir de R$ 120.
Além de cantora, Ana Carolina é compositora, instrumentista e produtora musical. Natural de Juiz de Fora (MG), lançou seu primeiro álbum em 1999 e, desde então, consolidou-se como uma das vozes mais marcantes da Música Popular Brasileira. Dona de sucessos como “Quem de Nós Dois”, “Elevador”, “Encostar na Tua” e “É Isso Aí” (parceria com Seu Jorge), já vendeu milhões de discos, acumulou prêmios e parcerias com artistas nacionais e internacionais.
