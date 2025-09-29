Editorias do Site
Redes Sociais

Ana Carolina apresenta em Vitória turnê especial de 25 anos de carreira

Com voz marcante, Ana Carolina celebra carreira com turnê "25 Anas" em apresentação que une passado, presente e novidades musicais

Aline Almeida

Repórter / [email protected]

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 18:30

Cantora Ana Carolina
Cantora Ana Carolina Crédito: Cleber Sandes/Folhapress

A cantora Ana Carolina chega a Vitória para comemorar seus 25 anos de carreira com a turnê “25 Anas”, que será apresentada nesta sexta-feira (3), no Espaço Patrick Ribeiro. O espetáculo começa às 21h30 e promete emocionar os fãs com uma viagem por grandes sucessos e novas canções.

O show é dividido em cinco atos temáticos que percorrem a trajetória da artista de forma quase cinematográfica. No repertório, estão músicas que marcaram gerações, além das faixas autorais do mais recente EP, “Ainda Já”. A proposta é revisitar a carreira de Ana Carolina, ao mesmo tempo em que apresenta novas fases de sua produção musical.

Os ingressos custam a partir de R$ 120.

Sobre a artista

Além de cantora, Ana Carolina é compositora, instrumentista e produtora musical. Natural de Juiz de Fora (MG), lançou seu primeiro álbum em 1999 e, desde então, consolidou-se como uma das vozes mais marcantes da Música Popular Brasileira. Dona de sucessos como “Quem de Nós Dois”, “Elevador”, “Encostar na Tua” e “É Isso Aí” (parceria com Seu Jorge), já vendeu milhões de discos, acumulou prêmios e parcerias com artistas nacionais e internacionais.

Programe-se

  • Ana Carolina – Turnê “25 Anas”
  • Data: 3 de outubro (sexta-feira)
  • Abertura da casa: 20h30
  • Início do show: 21h30
  • Local: Espaço Patrick Ribeiro – Novo Aeroporto de Vitória – Av. Roza Helena Schorling Albuquerque, S/N – Goiabeiras – Vitória – ES
  • Ingressos: Blueticket

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - BBB 26 terá ex-BBBs de volta ao reality e Casas de Vidro em todo o país

BBB 26 terá ex-BBBs de volta ao reality e Casas de Vidro em todo o país

Imagem - De estudante de Matemática a referência do rap: a história do capixaba César MC

De estudante de Matemática a referência do rap: a história do capixaba César MC

Imagem - De Thiaguinho a Martin Garrix: veja as atrações já confirmadas no Verão de Guarapari

De Thiaguinho a Martin Garrix: veja as atrações já confirmadas no Verão de Guarapari

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Veja como a estética kawaii está mudando o mercado de beleza

Veja como a estética kawaii está mudando o mercado de beleza
Imagem - Rapper Oruam deixa a prisão no Rio de Janeiro após mais de dois meses

Rapper Oruam deixa a prisão no Rio de Janeiro após mais de dois meses
Imagem - Sandra Annenberg rasga elogios para a cantora lírica capixaba: “De emocionar”

Sandra Annenberg rasga elogios para a cantora lírica capixaba: “De emocionar”