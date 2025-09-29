Vem aí

BBB 26 terá ex-BBBs de volta ao reality e Casas de Vidro em todo o país

Público poderá trocar participantes, votar direto pelo Globoplay e escalar times no novo fantasy game Cartola BBB

Publicado em 29 de setembro de 2025 às 15:47

Tadeu Schmidt no Big Fone Crédito: Fabio Rocha/TVGlobo

O Big Brother Brasil se prepara para uma temporada cheia de inovações. A 26ª edição do programa, que estreia em janeiro sob comando de Tadeu Schmidt, promete ampliar a participação do público e misturar elementos inéditos à fórmula de sucesso do reality.

Casas de Vidro nas cinco regiões

Logo de início, os fãs poderão decidir boa parte do elenco. Serão instaladas cinco Casas de Vidro simultâneas, uma em cada região do Brasil, de onde o público escolherá quem entra no jogo. Além disso, pela primeira vez, os espectadores terão o poder de substituir qualquer participante da casa, escolhendo novos jogadores a partir de um espaço extra, um “laboratório” de confinamento com provas e perrengues.

Veteranos de volta ao confinamento

A dinâmica de grupos também ganha novidades. Além dos já conhecidos pipocas e camarotes, o reality terá um terceiro grupo: o de veteranos, com ex-BBBs que marcaram edições passadas. A mistura promete agitar ainda mais as relações dentro da casa e trazer novos ingredientes para a disputa.

Três Big Fones e mais poder ao público

Outra surpresa é a presença de três Big Fones espalhados pela casa. Caberá ao público escolher qual deles tocará e até mesmo definir a mensagem transmitida. A interatividade, segundo a Globo, será um dos grandes diferenciais da temporada.

Votação integrada ao Globoplay

O público também poderá votar de forma inédita. Pela primeira vez, o Globoplay será integrado às votações oficiais, permitindo que o voto por CPF único seja feito direto pelo streaming durante a exibição do programa. A novidade expande os testes já realizados no BBB 25 e reforça a proposta de interação multiplataforma.

Cartola BBB: fantasy game da edição

Os fãs também terão uma experiência interativa com o Cartola BBB, uma versão inédita do popular fantasy game. Durante a temporada, os usuários poderão montar times com brothers e sisters reais, pontuando de acordo com o desempenho de cada um no jogo, seja vencendo provas, entrando no VIP ou escapando do paredão.

Marcas e experiências imersivas

O BBB 26 aposta ainda em novas oportunidades para patrocinadores, como a Casa de Vidro patrocinada, votações no Globoplay e o BBB Experience, que recriará cômodos icônicos do reality no mundo físico. A estratégia comercial inclui parcerias com a Eletromídia para ações em mídia exterior e urbana, ampliando o alcance da marca junto ao público.

Com produção de Mariana Mónaco, direção-geral de Angélica Campos, produção executiva de Rodrigo Tapias e direção de gênero de Rodrigo Dourado, o programa segue consolidado como fenômeno cultural e comercial, e promete transformar os fãs em verdadeiros big bosses da edição.

