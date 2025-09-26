Inspiração

De estudante de Matemática a referência do rap: a história do capixaba César MC

Filho de uma professora e um funcionário público, rapper deixou a graduação para se dedicar ao rap e hoje inspira jovens com sua arte e trajetória

Publicado em 26 de setembro de 2025 às 11:00

Por trás do microfone, há sempre uma história. No caso de César Resende Lemos, conhecido como César MC, a trajetória começa no Morro do Quadro, no coração de Vitória. Filho de um funcionário público e de uma professora de Português, cresceu cercado pelas palavras, algumas vindas de livros e músicas que a mãe apresentava, outras grafadas nas paredes do quarto da adolescência, quando ainda buscava uma forma de se expressar.

Tímido, calado, observador. Assim ele se definia nos anos de escola. Escrevia para si, sem imaginar que aquelas linhas poderiam se transformar em rima e voz de uma geração. Foi apenas em 2014, ao assistir a uma batalha de MCs naem uma praça no Centro da capital capixaba que César entendeu: o que escrevia já era rap, mesmo sem saber.

As batalhas e a descoberta da voz

Cesar MC em uma batalha antes da fama Crédito: Acervo pessoal

A primeira vitória em uma batalha veio rápido, assim como a primeira derrota. Do impacto de perder surgiu a certeza de que precisava voltar, aprender e se reinventar. Vieram então as participações no Rap de Quinta e no Boca a Boca, projetos que fortalecem o freestyle e o hip-hop local.

O talento, antes guardado, começou a ganhar visibilidade. Em 2016, César disputou a seletiva capixaba e chegou ao Duelo Nacional de MCs, em Belo Horizonte, alcançando as quartas de final. No ano seguinte, voltaria mais maduro, conquistando a edição nacional e se tornando o primeiro campeão capixaba do torneio. O título foi um divisor de águas, abrindo caminho para parcerias, gravações e novas plateias.

Das ruas para o estúdio

Show do Cesar MC no Festival Movimento Cidade Crédito: Fernando Madeira

Logo César passou a colaborar com a Pineapple StormTV, coletivo que impulsiona nomes do rap contemporâneo. Vieram singles como Canção Infantil e Minha Última Letra, que alcançaram milhões de visualizações e colocaram o artista em outro patamar. Também participou de projetos coletivos, como Poetas no Topo e Poesia Acústica, aproximando-se de diferentes públicos.

Em 2023, lançou seu primeiro álbum, “Dai a César o que é de César”, trabalho autoral que mistura confissão, crítica social e poesia. O disco trouxe colaborações de artistas como Djonga e Emicida e foi eleito Melhor Álbum do Ano no Prêmio da Música Capixaba.

A influência da escola e da periferia

Apesar de ter iniciado a graduação em Matemática na Ufes, abandonou o curso para se dedicar integralmente à música. O caminho escolhido foi também resultado da base que recebeu ainda criança, nos corredores da Escola Neusa Nunes Gonçalves, em Nova Palestina, bairro periférico de Vitória, onde sua mãe lecionava.

César MC quando criança Crédito: Acervo pessoal

“Foi o primeiro lugar onde entendi o mundo de forma mais ampla. A educação dá perspectiva, abre possibilidades. Sempre digo que é a maior medida de segurança pública que existe”, disse.

Ele contou que sempre gostou de compartilhar conhecimento e que, por isso, sonhou durante muito tempo em ser professor. “Mas eu percebi que não é só na sala de aula que podemos ensinar e ser inspiração. Por meio da música também posso fazer isso. Foi aí que decidi sair da graduação e me profissionalizar no rap”, afirmou.

Arte como resistência

A realidade do Morro do Quadro, marcada por desigualdades e violência, atravessa suas composições. O rap, para César, é ferramenta de resistência, espaço de denúncia, mas também de esperança. Suas letras se equilibram entre a dureza da vida nas periferias e a delicadeza de imagens poéticas, revelando um artista que transforma a dor em palavra e a palavra em música.

Cesar MC ao lado de grandes nomes do rap nacional; Djonga, Mano Brown e Emicida, respectivamente Crédito: Acervo pessoal

“Tento sempre ser muito responsável nas minhas letras e na minha vida, pois sei que muitos crianças e adolescentes se inspiram em mim, da mesma forma que eu me inspiro em pessoas que vieram antes e transformaram a minha vida por meio da arte”, disse.

Hoje, seguido por milhões de pessoas nas redes sociais, César MC é um dos principais nomes do rap nacional em ascensão. Mais que números ou prêmios, carrega a responsabilidade de inspirar jovens que, assim como ele, escrevem em cadernos, muros ou folhas soltas, sem imaginar que ali pode estar a semente de uma vida inteira.

