Documentário revive a história do primeiro disco de rap produzido no ES

Filme reúne memórias da cena hip-hop capixaba dos anos 1990 e mostra como o rap se firmou como voz de resistência

Publicado em 26 de agosto de 2025 às 11:33

Documentário revive a história do primeiro disco de rap produzido no ES Crédito: Acervo Pessoal / Divulgação / Luiz Eduardo Neves

Mais que um registro histórico, o documentário “Onde Está Zumbi?” é um mergulho na memória do rap capixaba. A primeira sessão pública acontece nesta terça-feira (26), às 19h, no Cine Metrópolis, na UFES, com entrada gratuita.

A obra revisita os anos 1990, quando artistas e coletivos transformaram beats improvisados em instrumentos de denúncia e identidade, resultando no LP “Tributo a Zumbi” (1996) — o primeiro disco de rap produzido no Espírito Santo.

O filme destaca o papel da Ladeira São Bento, no Centro de Vitória, como ponto de encontro de artistas e militantes. “Estar ali era como ter um quilombo no meio da cidade, um lugar para formar pensamento, criar e se reconhecer”, recorda Pandora Da Luz, uma das vozes presentes na narrativa.

Brau, Tropeço, Sagaz e Renegrado Jorge durante as gravações do LP "Tributo a Zumbi" Crédito: Acervo pessoal

Depoimentos de nomes que participaram da gravação do LP resgatam as dificuldades e escolhas da época. Renegrado Jorge lembra o nervosismo no estúdio, onde cada minuto pago exigia precisão. Já Sagaz, do grupo Suspeitos na Mira, destaca a opção pelo vinil: “Era um relicário cultural, não abríamos mão disso”.

O rapper Zumba, do Negritude Ativa, ressalta o impacto político de faixas como “Ideologia do Gueto”. Seu parceiro de grupo, GL Preto, reforça: “O disco se tornou um marco histórico para o hip-hop do Espírito Santo. Pouquíssimas pessoas têm acesso a ele hoje”.

Gravado em condições improvisadas, o LP reuniu oito grupos locais — Negritude Ativa, Tropa de Zumbi, Conceito Feminino, Mano Jeff & DJ Edy, DJ Criolo & Renegrado Jorge, Suspeitos na Mira, Observadores e Radicais Livres. As letras falavam de racismo, violência policial, desigualdade social e afirmação da identidade negra.

Contra capa do álbum Tributo a Zumbi Crédito: Divulgação

Para o diretor Luiz Eduardo Neves, o documentário é mais do que uma reconstrução: “É um filme sobre a necessidade de lembrar. O Tributo a Zumbi documenta um momento em que o hip-hop se inscreveu de forma definitiva na história cultural do estado. Um registro que conecta passado e presente, reafirmando que as batidas e vozes daquele vinil ainda reverberam nas ruas”.

Serviço

Exibição do documentário “Onde Está Zumbi?”

Data: 26 de agosto (terça-feira)

Horário: 19h

Local: Cine Metrópolis – UFES (Av. Fernando Ferrari, 514, Goiabeiras, Vitória)

Entrada gratuita

