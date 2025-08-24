Evento em Vitória terá shows gratuitos de Teatro Mágico, Tuyo e Afronta

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 13:00
Vitória vai se transformar no ponto de encontro da música independente brasileira entre os dias 27 e 30 de agosto, com mais uma edição do Formemus, um dos principais festivais-conferência do país. O evento reúne artistas, bandas autorais e grandes nomes do mercado musical nacional em quatro dias de programação gratuita no Teatro da Ufes.
A edição de 2025 traz shows especiais de Fernando Anitelli (em apresentação intimista voz e violão do Teatro Mágico), além da banda Tuyo e da rapper Afronta. O público também poderá acompanhar os showcases nacionais, com 13 artistas e bandas selecionados entre mais de 550 inscritos de todo o Brasil.
Nesta edição, sobem ao palco: ÀIYÉ (RJ), Calorosa (MT), Carla Sceno (MG), Cidade Dormitório (SE), Klüber (PR), Luiza Dutra (ES), Maré Tardia (ES), Mombojó (PE), Plutão Já Foi Planeta (RN), Sthelô (BA), Thays Sodré (PA), Vozmecê (MS) e Zé Bigode Orquestra (RJ).
Os showcases acontecem entre 28 e 30 de agosto e funcionam como vitrines para novos nomes da cena autoral, acompanhadas de perto por curadores, jornalistas, selos, editoras, programadores e representantes de festivais de todo o país.
Além dos shows, o Formemus também promove rodadas de negócios, painéis, workshops, mostras e atividades de formação, conectando artistas a profissionais do setor e criando oportunidades reais para circulação e desenvolvimento de carreira.
E tem uma novidade: as rodadas de negócios agora incluem também representantes de casas de shows de várias cidades brasileiras, ampliando as possibilidades de agenda e circulação para os artistas participantes.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta