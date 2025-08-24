Editorias do Site
Evento em Vitória terá shows gratuitos de Teatro Mágico, Tuyo e Afronta

Um dos principais festivais-conferência do país, Formemus reúne artistas, bandas autorais e grandes nomes do mercado musical nacional

Felipe Khoury

Repórter / [email protected]

Publicado em 24 de agosto de 2025 às 13:00

Teatro Mágico e Afronta MC vão participar do Formemus 2025
Teatro Mágico e Afronta MC vão participar do Formemus 2025 Crédito: Filipe Nevares/Isaac Bertoldi

Vitória vai se transformar no ponto de encontro da música independente brasileira entre os dias 27 e 30 de agosto, com mais uma edição do Formemus, um dos principais festivais-conferência do país. O evento reúne artistas, bandas autorais e grandes nomes do mercado musical nacional em quatro dias de programação gratuita no Teatro da Ufes.

A edição de 2025 traz shows especiais de Fernando Anitelli (em apresentação intimista voz e violão do Teatro Mágico), além da banda Tuyo e da rapper Afronta. O público também poderá acompanhar os showcases nacionais, com 13 artistas e bandas selecionados entre mais de 550 inscritos de todo o Brasil.

Nesta edição, sobem ao palco: ÀIYÉ (RJ), Calorosa (MT), Carla Sceno (MG), Cidade Dormitório (SE), Klüber (PR), Luiza Dutra (ES), Maré Tardia (ES), Mombojó (PE), Plutão Já Foi Planeta (RN), Sthelô (BA), Thays Sodré (PA), Vozmecê (MS) e Zé Bigode Orquestra (RJ).

A cantora Luiza Dutra foi a vencedora da categoria
A cantora Luiza Dutra foi a vencedora da categoria "Intérprete" Crédito: Cláudio Postay

Os showcases acontecem entre 28 e 30 de agosto e funcionam como vitrines para novos nomes da cena autoral, acompanhadas de perto por curadores, jornalistas, selos, editoras, programadores e representantes de festivais de todo o país.

Além dos shows, o Formemus também promove rodadas de negócios, painéis, workshops, mostras e atividades de formação, conectando artistas a profissionais do setor e criando oportunidades reais para circulação e desenvolvimento de carreira.

E tem uma novidade: as rodadas de negócios agora incluem também representantes de casas de shows de várias cidades brasileiras, ampliando as possibilidades de agenda e circulação para os artistas participantes.

Banda Tuyo estará no Formemus 2025
Banda Tuyo estará no Formemus 2025 Crédito: Walter Firmo

Mais informações

  • Formemus
  • Data: 27 a 30 de agosto
  • Local: Teatro da Ufes – Vitória
  • Entrada: Gratuita, via credenciamento em www.formemus.com.br
  • Mais informações: @formemus

