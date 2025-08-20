Para toda a família

Semana do Cinema traz ingressos a R$ 10; veja como participar na Grande Vitória

Campanha nacional chega ao Espírito Santo com preços promocionais nos ingressos e combos em todas as sessões regulares

Publicado em 20 de agosto de 2025 às 10:43

A Semana do Cinema está de volta e promete movimentar as salas de todo o Brasil. Entre os dias 28 de agosto e 3 de setembro, o público poderá assistir a filmes com ingressos a partir de R$ 10, além de aproveitar promoções em combos de pipoca e refrigerante.

Na Grande Vitória, participam da campanha as redes Cinemark (shoppings Vitória e Vila Velha), Cine Araújo (Mestre Álvaro), Cinesercla (Montserrat), Cine A (Norte Sul), Cinesystem (Boulevard Shopping), Kinoplex (Praia da Costa) e Cinépolis (Moxuara). No caso do Cinesercla, a promoção começa antes: já nesta quinta-feira (21), com opções como dois ingressos por R$ 18.

A ação vale para todas as sessões, em qualquer horário, inclusive aos finais de semana, com exceção de pré-estreias, pré-vendas e exibições especiais. Os bilhetes podem ser adquiridos tanto nas bilheterias físicas quanto online.

Na Rede Cinemark, os valores serão de R$ 10 para sessões em 2D, 3D e XD, e R$ 20 nas salas Prime e com poltronas D-BOX selecionadas. Além disso, os cinéfilos poderão aproveitar a programação normal, com títulos de diferentes gêneros como Uma Sexta-Feira Mais Louca Ainda, A Hora do Mal, Quarteto Fantástico: Primeiros Passos, Superman, Como Treinar o Seu Dragão e Corra que a Polícia Vem Aí, entre outros.

Outro destaque são os combos colecionáveis: na Cinemark, os preços vão de R$ 39 (combo individual) a R$ 99 (combo família), sempre incluindo pipoca, bebida e um ou mais itens exclusivos, como o balde do Superman e o copo do Quarteto Fantástico. A disponibilidade varia conforme a unidade.

Já no Cinesystem os ingressos custarão R$ 10 nas sessões convencionais, R$ 12 nas salas Cinépic e R$ 15 nas salas VIP e IMAX. O público ainda poderá aproveitar o Combo Promocional, que inclui uma pipoca grande e dois refrigerantes de 500 ml por R$ 29,90.

Informações

Quando : 28 de agosto a 3 de setembro (no Cinesercla começa em 21 de agosto)

: 28 de agosto a 3 de setembro (no Cinesercla começa em 21 de agosto) Onde : Cinemark (Vitória e Vila Velha), Cine Araújo, Cinesercla, Cine A, Cinesystem, Kinoplex e Cinépolis

: Cinemark (Vitória e Vila Velha), Cine Araújo, Cinesercla, Cine A, Cinesystem, Kinoplex e Cinépolis Quanto : Ingressos a partir de R$ 10 (sessões 2D, 3D e XD); R$ 20 em salas Prime e D-BOX selecionadas

: Ingressos a partir de R$ 10 (sessões 2D, 3D e XD); R$ 20 em salas Prime e D-BOX selecionadas Extras: Combos promocionais a partir de R $10 e opções colecionáveis de R$ 39 a R$ 99

