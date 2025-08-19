Colatina celebra aniversário com shows de Safadão, Eduardo Costa e Padre Fábio

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 15:19
Colatina completa 104 anos no dia 22 de agosto e a cidade se prepara para uma super comemoração. De 21 a 24 de agosto, a Área Verde vai receber uma estrutura inédita com dois palcos, praça de alimentação e atrações que prometem movimentar milhares de pessoas.
A programação reúne nomes consagrados da música nacional e artistas locais. No dia 21, a abertura fica por conta de Natanzinho Lima, um dos novos artistas em ascensão no cenário nacional. Já na sexta-feira (22), quem sobe ao palco é Wesley Safadão, com repertório de sucessos que arrasta multidões por todo o Brasil.
No sábado (23), o destaque é o cantor Eduardo Costa, referência do sertanejo romântico, e no domingo (24), o encerramento será marcado pela apresentação do Padre Fábio de Melo, em um espetáculo que mistura música e religiosidade. Entre os shows principais, artistas regionais e locais também se apresentam, garantindo espaço para os talentos capixabas.
Segundo a secretária municipal de Cultura, Loressa Campostrini, o objetivo é unir tradição e modernidade nas comemorações. “Nossa proposta é valorizar os artistas da terra, trazer grandes nomes da música nacional e oferecer ao público uma experiência única. Estamos preparando tudo com muito carinho para que cada colatinense sinta orgulho da sua cidade”, afirmou.
Além da programação musical, o tradicional Desfile Cívico acontece no dia 22, a partir das 8 horas, na Avenida Getúlio Vargas. Escolas, instituições, forças de segurança e entidades civis participam do ato, considerado um dos momentos mais simbólicos do aniversário da cidade.
A expectativa da organização é receber mais de 200 mil pessoas nos quatro dias de festa. Para isso, foi montado um esquema de segurança envolvendo Guarda Municipal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e equipes de saúde, além de seguranças particulares.
O evento passa a adotar a identidade “Viva Colatina”, com a proposta de reposicionar a tradicional festa da cidade. A nova marca busca destacar a cultura local, atrair visitantes e dar mais visibilidade à história do município.
