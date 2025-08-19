Gratuito

Colatina celebra aniversário com shows de Safadão, Eduardo Costa e Padre Fábio

Evento ainda terá Natanzinho Lima; quatro dias de festa marcam os 104 anos de Colatina com programação cultural e desfile cívico

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 15:19

Padre Fábio de Melo, Eduardo Costa e Wesley Safadão farão show em Colatina Crédito: Arthur Louzada; Globo/Reinaldo Marques; Globo/ Beatriz Damy

Colatina completa 104 anos no dia 22 de agosto e a cidade se prepara para uma super comemoração. De 21 a 24 de agosto, a Área Verde vai receber uma estrutura inédita com dois palcos, praça de alimentação e atrações que prometem movimentar milhares de pessoas.

A programação reúne nomes consagrados da música nacional e artistas locais. No dia 21, a abertura fica por conta de Natanzinho Lima, um dos novos artistas em ascensão no cenário nacional. Já na sexta-feira (22), quem sobe ao palco é Wesley Safadão, com repertório de sucessos que arrasta multidões por todo o Brasil.

No sábado (23), o destaque é o cantor Eduardo Costa, referência do sertanejo romântico, e no domingo (24), o encerramento será marcado pela apresentação do Padre Fábio de Melo, em um espetáculo que mistura música e religiosidade. Entre os shows principais, artistas regionais e locais também se apresentam, garantindo espaço para os talentos capixabas.

Segundo a secretária municipal de Cultura, Loressa Campostrini, o objetivo é unir tradição e modernidade nas comemorações. “Nossa proposta é valorizar os artistas da terra, trazer grandes nomes da música nacional e oferecer ao público uma experiência única. Estamos preparando tudo com muito carinho para que cada colatinense sinta orgulho da sua cidade”, afirmou.

Natanzinho Lima se apresenta no aniversário de Colatina Crédito: Igor Aragão

Além da programação musical, o tradicional Desfile Cívico acontece no dia 22, a partir das 8 horas, na Avenida Getúlio Vargas. Escolas, instituições, forças de segurança e entidades civis participam do ato, considerado um dos momentos mais simbólicos do aniversário da cidade.

A expectativa da organização é receber mais de 200 mil pessoas nos quatro dias de festa. Para isso, foi montado um esquema de segurança envolvendo Guarda Municipal, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e equipes de saúde, além de seguranças particulares.

O evento passa a adotar a identidade “Viva Colatina”, com a proposta de reposicionar a tradicional festa da cidade. A nova marca busca destacar a cultura local, atrair visitantes e dar mais visibilidade à história do município.

Programação musical

Quinta-feira (21)

20h – André Violetti (local)

22h – Natanzinho Lima (nacional)

00h – Glauco (regional)





Sexta-feira (22)

19h30 – Breno e Bernardo (regional)

21h30 – Pedro e Willian (local)

23h30 – Wesley Safadão (nacional)

01h30 – Maycon Sarmento (regional)





Sábado (23)

19h30 – Serestão do Zé (regional)

21h30 – Maya Ribeiro (local)

23h30 – Eduardo Costa (nacional)

01h30 – Taiana (regional)





Domingo (24)

17h30 – Pagode Iluminar (local)

19h – Redentores (local)

21h – Padre Fábio de Melo (nacional)

Informações

Colatina 104 anos

Data : 21 a 24 de agosto

: 21 a 24 de agosto Local : Área Verde, Colatina

: Área Verde, Colatina Entrada: gratuita

