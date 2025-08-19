Reality Show

Estrela da Casa estreia dia 25 de agosto na TV Gazeta com novidades

Nova temporada reúne 14 artistas em um centro de treinamento musical inédito, com estúdio, palco, oficinas e desafios semanais

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 11:40

Estrela da Casa terá Michel Teló e Ana Clara Crédito: Globo/Manoella Mello

O reality musical da Globo está de volta e estreia sua nova temporada no dia 25 de agosto, trazendo ainda mais música, emoção e desenvolvimento artístico. Serão 14 artistas reunidos em um Centro de Treinamento de Música totalmente equipado com estúdio de gravação, palco e espaços criativos. Ali, talento e performance serão postos à prova para descobrir a nova estrela da música nacional.

A grande novidade deste ano é que a votação será 100% do público. Os competidores não votam entre si e cada semana terá desafios diferentes:

Prova do Jingle (terças)

Dono do Palco (sábados)

Duelo (domingos)

Festival (quintas), onde acontece a eliminação, com notas do público de 7 a 10 e comentários dos jurados convidados.

Quem estreia no time é Michel Teló, que assume o papel inédito de mentor. Ele vai acompanhar de perto os participantes, oferecendo orientação técnica e artística, além de ensaios individuais. Já a apresentação continua sob o comando de Ana Clara, que promete ainda mais interação e conexão com o público.

Michel Teló estreia no time Estrela da Casa Crédito: Globo/Manoella Mello

A rotina dos artistas será intensa: oficinas diárias de voz, corpo, musicalidade e performance, treinamentos com especialistas e encontros semanais com nomes do mercado musical. O reality ainda terá o inédito “Sextou”, uma atividade especial para aliviar a pressão da competição com experiências ligadas à música.

O programa também amplia sua presença multiplataforma. Na Globo, Felipe Velozo traz flashes da atração. No gshow, Lucas Lima apresenta o Palco Estrela da Casa, e no Multishow, Dedé Teicher comanda o Backstage ao lado de convidados especiais.

Outra novidade é o Festival ainda maior, agora em um estúdio de shows com plateia para até 400 pessoas, som e luzes de impacto e muito mais energia ao vivo.

Ao longo da temporada, mais de 100 artistas convidados vão passar pelo Estrela da Casa em oficinas, apresentações, feats e como jurados. Tudo isso para transformar o reality em um verdadeiro palco de crescimento, conexão e celebração da música.

