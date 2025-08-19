Estrela da Casa estreia dia 25 de agosto na TV Gazeta com novidades

Publicado em 19 de agosto de 2025 às 11:40
O reality musical da Globo está de volta e estreia sua nova temporada no dia 25 de agosto, trazendo ainda mais música, emoção e desenvolvimento artístico. Serão 14 artistas reunidos em um Centro de Treinamento de Música totalmente equipado com estúdio de gravação, palco e espaços criativos. Ali, talento e performance serão postos à prova para descobrir a nova estrela da música nacional.
A grande novidade deste ano é que a votação será 100% do público. Os competidores não votam entre si e cada semana terá desafios diferentes:
Quem estreia no time é Michel Teló, que assume o papel inédito de mentor. Ele vai acompanhar de perto os participantes, oferecendo orientação técnica e artística, além de ensaios individuais. Já a apresentação continua sob o comando de Ana Clara, que promete ainda mais interação e conexão com o público.
A rotina dos artistas será intensa: oficinas diárias de voz, corpo, musicalidade e performance, treinamentos com especialistas e encontros semanais com nomes do mercado musical. O reality ainda terá o inédito “Sextou”, uma atividade especial para aliviar a pressão da competição com experiências ligadas à música.
O programa também amplia sua presença multiplataforma. Na Globo, Felipe Velozo traz flashes da atração. No gshow, Lucas Lima apresenta o Palco Estrela da Casa, e no Multishow, Dedé Teicher comanda o Backstage ao lado de convidados especiais.
Outra novidade é o Festival ainda maior, agora em um estúdio de shows com plateia para até 400 pessoas, som e luzes de impacto e muito mais energia ao vivo.
Ao longo da temporada, mais de 100 artistas convidados vão passar pelo Estrela da Casa em oficinas, apresentações, feats e como jurados. Tudo isso para transformar o reality em um verdadeiro palco de crescimento, conexão e celebração da música.
