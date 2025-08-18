Editorias do Site
Redes Sociais

Rock Day terá show de Di Ferrero e final de concurso com bandas capixabas

Evento será o "aquecimento" do Festival Somos Rock e reúne música e gastronomia para o público em Vitória

Aline Almeida

Repórter / [email protected]

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 14:02

Di Ferrero fará show no Rock Day
Di Ferrero fará show no Rock Day Crédito: Marcelo Nava

O rock nacional tem encontro marcado no Espírito Santo com um dos seus maiores nomes. No dia 13 de setembro, a partir das 15h, o cantor e compositor Di Ferrero sobe ao palco do Embrazado, em Vitória, para ser a grande atração do Rock Day, evento que promete antecipar o clima do festival Somos Rock, que acontece em outubro, na Praça do Papa.

Com uma carreira que marcou gerações, Di Ferrero traz ao público capixaba sucessos que atravessam sua trajetória e novidades que mostram sua versatilidade como artista. O Rock Day ainda reserva duas atrações especiais que serão anunciadas em breve, além de um espaço com cervejas artesanais, área gourmet com churrasco e espaço kids.

O evento também será palco da grande final do Concurso Rock Day, que vai revelar a nova promessa do rock autoral capixaba. Três bandas finalistas se apresentam ao vivo e o público decide quem leva o título. A vencedora volta ao palco logo após o show de Di Ferrero para um show exclusivo.

Canto Di Ferrero
Canto Di Ferrero Crédito: Marcelo Nava

A premiação inclui gravação profissional de uma música no Bravo Estúdio, 10 horas de ensaio, execução da canção em uma rádio capixaba e participação no Somos Rock, dia 4 de outubro, na Praça do Papa.

Os ingressos para o Rock Day já estão disponíveis na plataforma Zig.Tickets e custam a partir de R$60,00.

Informações

  • Rock Day com Di Ferrero
  • Data: 13 de setembro
  • Horário: a partir das 15h
  • Local: Embrazado – Vitória
  • Atrações: Di Ferrero + duas atrações a serem anunciadas + final do Concurso Rock Day
  • Ingressos: Plataforma Zig.Tickets

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Documentário A Mulher da Casa Abandonada mostra lado da vítima: "Está em paz"

Documentário A Mulher da Casa Abandonada mostra lado da vítima: "Está em paz"

Imagem - Gaby Spanic, estrela de “A Usurpadora”, desembarca no Espírito Santo

Gaby Spanic, estrela de “A Usurpadora”, desembarca no Espírito Santo

Imagem - Mostra CineMarias homenageia Ana Maria Gonçalves e promove oficinas no ES

Mostra CineMarias homenageia Ana Maria Gonçalves e promove oficinas no ES

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Luciana Almeida celebra 60 anos com festa em Vitória; veja fotos

Luciana Almeida celebra 60 anos com festa em Vitória; veja fotos
Imagem - Os bastidores do Movimento Cidade, o maior festival de artes do ES

Os bastidores do Movimento Cidade, o maior festival de artes do ES
Imagem - Um ano sem Silvio Santos: Celso Portiolli diz que 'ficha ainda não caiu'

Um ano sem Silvio Santos: Celso Portiolli diz que 'ficha ainda não caiu'