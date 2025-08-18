Rock and roll

Rock Day terá show de Di Ferrero e final de concurso com bandas capixabas

Evento será o "aquecimento" do Festival Somos Rock e reúne música e gastronomia para o público em Vitória

Publicado em 18 de agosto de 2025 às 14:02

O rock nacional tem encontro marcado no Espírito Santo com um dos seus maiores nomes. No dia 13 de setembro, a partir das 15h, o cantor e compositor Di Ferrero sobe ao palco do Embrazado, em Vitória, para ser a grande atração do Rock Day, evento que promete antecipar o clima do festival Somos Rock, que acontece em outubro, na Praça do Papa.

Com uma carreira que marcou gerações, Di Ferrero traz ao público capixaba sucessos que atravessam sua trajetória e novidades que mostram sua versatilidade como artista. O Rock Day ainda reserva duas atrações especiais que serão anunciadas em breve, além de um espaço com cervejas artesanais, área gourmet com churrasco e espaço kids.

O evento também será palco da grande final do Concurso Rock Day, que vai revelar a nova promessa do rock autoral capixaba. Três bandas finalistas se apresentam ao vivo e o público decide quem leva o título. A vencedora volta ao palco logo após o show de Di Ferrero para um show exclusivo.

A premiação inclui gravação profissional de uma música no Bravo Estúdio, 10 horas de ensaio, execução da canção em uma rádio capixaba e participação no Somos Rock, dia 4 de outubro, na Praça do Papa.

Os ingressos para o Rock Day já estão disponíveis na plataforma Zig.Tickets e custam a partir de R$60,00.

Informações

Rock Day com Di Ferrero

Data: 13 de setembro

Horário: a partir das 15h

Local: Embrazado – Vitória

Atrações: Di Ferrero + duas atrações a serem anunciadas + final do Concurso Rock Day

Ingressos: Plataforma Zig.Tickets

