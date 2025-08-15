Streaming

Documentário A Mulher da Casa Abandonada mostra lado da vítima: "Está em paz"

HZ conversou com Chico Felitti (jornalista), Kátia Lund (diretora) e Mariana Paiva (roteirista) sobre a série documental de três episódios

Felipe Khoury Repórter / [email protected]

Publicado em 15 de agosto de 2025 às 09:29

Após o sucesso do podcast comandado por Chico Felitti, a história que intrigou o país ganha uma nova perspectiva no Prime Video. A série documental "A Mulher da Casa Abandonada" estreia nesta sexta-feira (15) na plataforma e traz informações inéditas, incluindo o depoimento da vítima, novas camadas da investigação e declarações do FBI sobre o crime.

HZ teve acesso aos episódios em primeira mão (calma! não vai ter spoilers), e conversou com o jornalista Chico Felitti, a diretora Kátia Lund e a roteirista Mariana Paiva. Com três episódios, essa é primeira vez que Hilda Rosa dos Santos, trabalhadora doméstica citada no processo movido contra Margarida Bonetti nos EUA, contará sua versão.

“No começo, a gente teve muita dificuldade de encontrar pessoas diretamente ligadas a essa história, os policiais, os vizinhos. E as pessoas que participaram do podcast já estavam cansadas e não queriam falar. E quando encontrei a Hilda e as pessoas envolvidas nos Estados Unidos, foi a hora que conseguimos acessar novamente o caso”, revela Kátia.

Hilda Rosa dos Santos, trabalhadora doméstica citada no processo movido contra Margarida Bonetti nos EUA Crédito: Prime Video/Reprodução

Para Felitti, a força da narrativa vem da mistura entre mistério e uma dura realidade social. “É um caso instigante, mas também muito triste. Todo mundo conhece um caso de exploração doméstica”, afirma.

O podcast revelou a história de uma mulher que vivia reclusa em uma mansão em ruínas, localizada em Higienópolis, bairro nobre de São Paulo. Durante a apuração, Felitti descobriu que Margarida e o ex-marido, Renê Bonetti, haviam mantido uma brasileira como empregada doméstica nos Estados Unidos, em condições análogas à escravidão.

Bastidores da série

Um dos momentos mais surpreendentes para a diretora foi conseguir o depoimento da própria protagonista. “No podcast ela não quis falar, mas agora estava transbordando. Falou por duas horas seguidas sobre o crime. Acho que, pela idade, quase 90 anos, sentiu necessidade de colocar para fora. Hoje sinto que ela está em paz, se sente vista e ouvida”, afirma.

Segundo a roteirista Mariana Paiva, a equipe buscou evitar sensacionalismo. “As cenas mais fortes não são para chocar, mas para dar a real dimensão da violência. Foi um crime cometido entre quatro paredes, e as reencenações ajudam a compreender sua gravidade”, explica.

Por fim, Felitti destacou que a série fecha lacunas deixadas pelo podcast, mas não descarta novos desdobramentos: “Não digo que dessa água não bebereis”.

Série documental "A Mulher da Casa Abandonada" estreia nesta sexta Crédito: Prime Video/Divulgação

“Era uma falha minha não explicar por que ela não havia sido acionada pela polícia. Agora sabemos. Com o audiovisual, contamos também o lado de Hilda e de quem se juntou a ela para mudar uma lei nos EUA. É o encerramento dessa história, agora muito bem contada”, conclui.

Novo episódio

O caso que intrigou o país ganha mais um capítulo. Além da série, a história contou com um novo episódio nas plataformas de streaming de áudio. Nele, a produção traz informações inéditas sobre o crime cometido nos Estados Unidos, explicando os motivos de Margarida Bonetti não ter sido presa no Brasil.

Este vídeo pode te interessar