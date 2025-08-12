Editorias do Site
Redes Sociais

Taylor Swift anuncia 12º álbum em podcast do namorado

Chamado 'The Life of a Showgirl', trabalho já está em pré-venda no site da artista pop

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 08:33

A cantora Taylor Swift apresenta The Eras Tour na Argentina
A cantora Taylor Swift durante a The Eras Tour na Argentina Crédito: Reprodução/Instagram @taylorswift

Taylor Swift anunciou nesta terça-feira (12), no décimo segundo minuto do dia, o lançamento de seu 12º álbum, "The Life of a Showgirl". O título foi revelado em participação da cantora pop no podcast New Heights Show, do jogador de futebol americano Travis Kelce, namorado de Swift.

"Este é meu novo álbum, 'The Life of a Showgirl'", disse a cantora enquanto segurava e mostrava para a câmera uma versão desfocada da capa.

O álbum, já em pré-venda no site da artista, será lançado no dia 13 de outubro nos formatos vinil, CD e cassete.

O anúncio foi feito após a cantora comprar de volta os direitos das gravações de seus primeiros álbuns, que disputava desde 2019.

Ela havia perdido os direitos autorais aos discos quando sua primeira gravadora, Big Machine, vendeu-os para o empresário Scooter Braun. Em 2020, foram comprados pela Shamrock Capital, empresa pertencente à Ithaca Holdings.

Em uma carta aberta aos fãs, divulgada em maio desde ano, Swift disse que comprou as gravações por um preço justo. Segundo a revista especializada Variety o valor foi próximo ao que a empresa Shamrock Capital pagou em 2020, cerca de US$ 300 milhões (cerca de R$ 1,7 bilhão).

A Eras Tour, encerrada em dezembro do ano passado, no Canadá, faturou cerca de US$ 2 bilhões em ingressos, segundo o jornal The New York Times.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Grok, inteligência artificial de Elon Musk, cria nudes falsos de Taylor Swift

Grok, inteligência artificial de Elon Musk, cria nudes falsos de Taylor Swift

Imagem - Taylor Swift é vaiada no Super Bowl e recebe deboche de Donald Trump: 'Noite difícil'

Taylor Swift é vaiada no Super Bowl e recebe deboche de Donald Trump: 'Noite difícil'

Imagem - Quem é Nikki Glaser, anfitriã do Globo de Ouro que irritou Taylor Swift com suas piadas

Quem é Nikki Glaser, anfitriã do Globo de Ouro que irritou Taylor Swift com suas piadas

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Luciana Almeida celebra 60 anos com festa em Vitória; veja fotos

Luciana Almeida celebra 60 anos com festa em Vitória; veja fotos
Imagem - Oruam deu brecha para o Estado achar um vilão, diz MD Chefe sobre amigo preso

Oruam deu brecha para o Estado achar um vilão, diz MD Chefe sobre amigo preso
Imagem - 8 curiosidades interessantes sobre as girafas

8 curiosidades interessantes sobre as girafas