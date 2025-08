Redes sociais

Grok, inteligência artificial de Elon Musk, cria nudes falsos de Taylor Swift

Cantora aparece nua numa multidão em vídeo produzido por meio da ferramenta, que foi desenvolvida pelo bilionário

O site The Verge decidiu testar a funcionalidade, pedindo que a ferramenta produzisse imagens da cantora americana "celebrando o Coachella com os rapazes". Em seguida, a ferramenta gerou 30 fotos, em algumas delas a cantora já aparece com pouca roupa.>