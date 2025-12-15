Fim?

'Não existe um próximo capítulo', diz comunicado de Matheus e Kauan sobre carreira

Comunicado nas redes sociais não usa palavra 'fim' da dupla; fãs cogitam novo lançamento

Publicado em 15 de dezembro de 2025 às 10:22

Dupla Matheus e Kauan Crédito: Paulo Belote / Globo

Os cantores Matheus e Kauan publicaram anúncio nas redes sociais neste sábado (13), em que dizem não terem "um próximo capítulo" para a dupla. Apesar de não terem confirmado que deram uma pausa ou encerraram a carreira, fãs lamentaram.

A dupla sertaneja publicou um vídeo em que relembra erros e acertos da trajetória e diz que existem questões que não foram resolvidas ao longo dos 15 anos de carreira. "A gente precisou admitir algumas coisas, coisas que a gente passou por cima, deixou para depois, fingiu que não doíam e a conta sempre chega."

Os dois dizem que erraram e concluem com a frase de encerramento: "A gente não sabe explicar um ponto final, mas a verdade é que não existe um próximo capítulo para essa temporada". Procurada, a assessoria da dupla não respondeu ao pedido de confirmação da reportagem.

Fãs reagiram à postagem especulando o fim da dupla, ou um novo lançamento. "Já tô pronto para baixar. Música nova, certeza!", comentou o cantor Tierry. "Só pode ser brincadeira", escreveu uma fã.

Ao longo dos anos, a dupla não se envolveu em grandes polêmicas, mas passou por alguns desentendimentos, envolvendo episódios em que Kauan apareceu bêbado em shows e em uma gravação de programa de TV.

Os irmãos são donos de hits populares da nova música sertaneja, como "O nosso santo bateu", "Vou ter que superar", com Marília Mendonça, e "Que sorte a nossa". Atualmente ocupam a sétima posição no ranking Billboard Brasil Artistas 25 e o sétimo lugar na lista de artistas mais escutados por brasileiros no Spotify em 2025.

