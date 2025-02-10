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Super Bowl

Taylor Swift é vaiada no Super Bowl e recebe deboche de Donald Trump: 'Noite difícil'

Cantora apareceu no telão do estádio e não gostou da reação do público: 'O que está acontecendo?'
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 10 de Fevereiro de 2025 às 10:08

Taylor Swift é vaiada na final do Super Bowl
Taylor Swift é vaiada na final do Super Bowl Crédito: Reprodução
Taylor Swift foi vaiada quando apareceu no telão no estádio em que ocorreu o Super Bowl na noite deste domingo, 9. O jogo entre Philadelphia Eagles e Kansas City Chiefs foi disputado no Caesars Superdome, em Nova Orleans, no Estado da Louisiana, nos Estados Unidos.
A cantora namora o jogador Travis Kelce, do Kansas. Ela chegou a revelar que torcia para o time do Philadelphia há alguns anos, e o fato chegou a constar em uma de suas músicas, Gold Rush, de 2020. Hoje, porém, apoia o time do namorado.
O rosto de Taylor Swift apareceu pouco depois de as câmeras focarem nos humoristas Adam Sandler e Paul Rudd. Quando ela surgiu, foi possível ouvir diversas vaias entre os espectadores do estádio, conforme consta em vídeos publicados nas redes sociais.
A cantora chega a dar risada, e, poucos segundos depois, a câmera volta a focar em outras pessoas, como de costume. Outro nome conhecido que esteve presente no estádio foi o presidente Donald Trump. O show do intervalo deste ano ficou a cargo de Kendrick Lamar.

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