Alicia Keys tem voz editada após desafinar em show no Super Bowl

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Durante sua apresentação no intervalo do Super Bowl ao lado de Usher, Alicia Keys recebeu críticas por cantar uma nota errada na execução da música "If I Ain't Got You", um de seus maiores sucessos.

No entanto, a falha vocal foi corrigida na versão oficial do show disponibilizada posteriormente no YouTube pela Apple Music.

Quem assistia à apresentação notou logo o deslize vocal da cantora e agora, a versão editada do show, disponível online, evidencia uma correção na nota.

Alicia Keys durante performance no intervalo do Super Bowl, como convidada de Usher Crédito: Reprodução/ YouTube NFL

A comparação entre a performance ao vivo e a versão postada no YouTube mostra aprimoramentos na voz de Alicia, realizados durante a pós-produção para apresentar a melhor versão possível do show oficialmente.

Depois de "If I Ain't Got You", a cantora ainda dividiu "My Boo", com Usher, o grande hit dos dois.

O Super Bowl, a grande final do campeonato de futebol americano, ocorreu na noite de domingo (11) em Paradise, perto de Las Vegas. O show de Usher, no intervalo da partida entre Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers, reuniu 14 sucessos do cantor em 12 minutos. O jogo terminou com a vitória dos Chiefs, que tem no time Travis Kelce, namorado da popstar Taylor Swift.