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Final da NFL

Alicia Keys tem voz editada após desafinar em show no Super Bowl

Deslize em "If I Ain't Got You", um de seus maiores sucessos, foi corrigido na versão oficial do show disponibilizada no YouTube
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 12 de Fevereiro de 2024 às 20:29

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Durante sua apresentação no intervalo do Super Bowl ao lado de Usher, Alicia Keys recebeu críticas por cantar uma nota errada na execução da música "If I Ain't Got You", um de seus maiores sucessos.
No entanto, a falha vocal foi corrigida na versão oficial do show disponibilizada posteriormente no YouTube pela Apple Music.
Quem assistia à apresentação notou logo o deslize vocal da cantora e agora, a versão editada do show, disponível online, evidencia uma correção na nota.
Alicia Keys durante performance no intervalo do Super Bowl, como convidada de Usher
Alicia Keys durante performance no intervalo do Super Bowl, como convidada de Usher Crédito: Reprodução/ YouTube NFL
A comparação entre a performance ao vivo e a versão postada no YouTube mostra aprimoramentos na voz de Alicia, realizados durante a pós-produção para apresentar a melhor versão possível do show oficialmente.
Depois de "If I Ain't Got You", a cantora ainda dividiu "My Boo", com Usher, o grande hit dos dois.
O Super Bowl, a grande final do campeonato de futebol americano, ocorreu na noite de domingo (11) em Paradise, perto de Las Vegas. O show de Usher, no intervalo da partida entre Kansas City Chiefs e San Francisco 49ers,  reuniu 14 sucessos do cantor em 12 minutos. O jogo terminou com a vitória dos Chiefs, que tem no time Travis Kelce, namorado da popstar Taylor Swift. 
Desde 1991, artistas de renome realizam performances ao vivo no Super Bowl, um dos eventos com maior audiência da TV americana, com mais de 100 milhões de telespectadores somente nos Estados Unidos.

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