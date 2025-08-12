Evento gratuito

Mostra CineMarias homenageia Ana Maria Gonçalves e promove oficinas no ES

Autora de “Um Defeito de Cor” e 1ª mulher negra na Academia Brasileira de Letras, Ana Maria Gonçalves receberá homenagem na Ufes

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 18:30

Ana Maria Gonçalves é escritora e foi primeiro a mulher negra na Academia Brasileira de Letras Crédito: Tânia Rêgo/Agência Brasil

A escritora Ana Maria Gonçalves, autora do premiado “Um Defeito de Cor” e primeira mulher negra a integrar a Academia Brasileira de Letras em 128 anos, será a grande homenageada da 4ª Mostra CineMarias – Fabular Novos Futuros. O evento acontece nos dias 22 e 23 de agosto, com programação gratuita no Cine Metrópolis e na Tenda CineMarias, no campus da Ufes, em Vitória.

A masterclass com Ana Maria será realizada no sábado (23), às 17h, seguida por uma sessão especial de homenagem, às 18h40, no Cine Metrópolis. Durante o encontro, a autora compartilhará experiências de sua trajetória na literatura, no audiovisual e na curadoria cultural.

Considerado um dos marcos da literatura brasileira contemporânea, “Um Defeito de Cor” narra a história de Kehinde, uma mulher africana escravizada no Brasil, e propõe uma releitura de episódios do Brasil colonial sob perspectiva decolonial. Além da obra, Ana Maria atua como roteirista para cinema, teatro e TV, é sócia-fundadora da Terreiro Produções e professora de escrita criativa. Em 2023, fez a cocriação da exposição “Um Defeito de Cor” no Museu de Arte do Rio, já exibida em Salvador, Rio e São Paulo.

Mostra CineMarias homenageia Ana Maria Gonçalves Crédito: Alexandre Cassiano

A Mostra CineMarias reúne filmes de todo o Brasil produzidos por mulheres e pessoas não binárias, além de workshops, rodas de conversa e oficinas. Entre os destaques desta edição estão o workshop com a roteirista Manuela Cantuária, oficina com o grupo Afrofunk Rio, palestra sobre a Lei Maria da Penha e a festa Treme Ú Baile.

Com o tema “Fabular Novos Futuros”, o evento propõe refletir sobre igualdade de gênero, diversidade e reconstrução de relações com a natureza e a coletividade, incentivando a criação de futuros possíveis para corpos e identidades femininas.

Programação completa

Sexta-feira – 22 de agosto

9h às 16h – Ação de Retificação de Nome e Gênero. Com equipe da Defensoria Pública do Espírito Santo

Local: Tenda CineMarias

Inscrições: bit.ly/CineMariasRetificação





10h às 12h – Roda de Conversa: Por Dentro da Lei Maria da Penha. Com Rosely Pires e Emilly Marques

Local: Tenda CineMarias





18h às 20h30 – Abertura Oficial + Sessão 1

Abertura do evento



Mostra Competitiva Capixaba



Bate-papo com realizadores Local: Cine Metrópolis





Sábado – 23 de agosto

10h às 12h – Workshop: Nem vítimas, nem vilãs: desconstruindo estereótipos femininos na ficção. Com Manuela Cantuária

Local: Cine Metrópolis





14h às 16h30 – Sessão 2

Mostra Competitiva Nacional



Bate-papo com realizadoras Local: Cine Metrópolis





17h às 18h30 – Masterclass. Com a homenageada Ana Maria Gonçalves

Local: Cine Metrópolis





18h40 às 19h20 – Homenagem Especial a Ana Maria Gonçalves

Premiação de Melhor Filme Capixaba



Premiação de Melhor Filme Nacional Local: Cine Metrópolis





19h30 às 21h30 – Oficina + Roda de Conversa: Ritual do Rebolado – Deixa as garotas brincar. Com Afrofunk Rio e facilitadora Mariluz

Local: Tenda CineMarias





22h às 00h – Festa Treme Ú Baile – Edição Rebola

Local: Tenda CineMarias

Serviço

Evento : 4ª Mostra CineMarias – Fabular Novos Futuros

Data : 22 e 23 de agosto

: 22 e 23 de agosto Locais : Cine Metrópolis e Tenda CineMarias (Ufes – Vitória)

: Cine Metrópolis e Tenda CineMarias (Ufes – Vitória) Entrada : gratuita

: gratuita Inscrições : linktr.ee/cinemarias_

: linktr.ee/cinemarias_ Mais informações: @cinemarias

