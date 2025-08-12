Mostra CineMarias homenageia Ana Maria Gonçalves e promove oficinas no ES

Publicado em 12 de agosto de 2025 às 18:30
A escritora Ana Maria Gonçalves, autora do premiado “Um Defeito de Cor” e primeira mulher negra a integrar a Academia Brasileira de Letras em 128 anos, será a grande homenageada da 4ª Mostra CineMarias – Fabular Novos Futuros. O evento acontece nos dias 22 e 23 de agosto, com programação gratuita no Cine Metrópolis e na Tenda CineMarias, no campus da Ufes, em Vitória.
A masterclass com Ana Maria será realizada no sábado (23), às 17h, seguida por uma sessão especial de homenagem, às 18h40, no Cine Metrópolis. Durante o encontro, a autora compartilhará experiências de sua trajetória na literatura, no audiovisual e na curadoria cultural.
Considerado um dos marcos da literatura brasileira contemporânea, “Um Defeito de Cor” narra a história de Kehinde, uma mulher africana escravizada no Brasil, e propõe uma releitura de episódios do Brasil colonial sob perspectiva decolonial. Além da obra, Ana Maria atua como roteirista para cinema, teatro e TV, é sócia-fundadora da Terreiro Produções e professora de escrita criativa. Em 2023, fez a cocriação da exposição “Um Defeito de Cor” no Museu de Arte do Rio, já exibida em Salvador, Rio e São Paulo.
A Mostra CineMarias reúne filmes de todo o Brasil produzidos por mulheres e pessoas não binárias, além de workshops, rodas de conversa e oficinas. Entre os destaques desta edição estão o workshop com a roteirista Manuela Cantuária, oficina com o grupo Afrofunk Rio, palestra sobre a Lei Maria da Penha e a festa Treme Ú Baile.
Com o tema “Fabular Novos Futuros”, o evento propõe refletir sobre igualdade de gênero, diversidade e reconstrução de relações com a natureza e a coletividade, incentivando a criação de futuros possíveis para corpos e identidades femininas.
