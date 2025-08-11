Vitória recebe exposição inédita de máscaras e esculturas africanas

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 15:56
A partir de 14 de agosto, Vitória recebe uma das mais relevantes mostras de arte africana em circulação no país. "Arte Africana: Máscaras e Esculturas" reúne 180 peças da Coleção África, acervo formado ao longo de mais de 20 anos, em exibição gratuita no GAP – Galeria de Arte e Pesquisa, na Ufes.
A curadoria, assinada por Marisa Moreira Salles, Tomas Alvim, Renato Araújo da Silva e Danilo Garcia, apresenta máscaras, esculturas, utensílios e objetos rituais de diferentes culturas africanas. Muitas dessas expressões influenciaram nomes como Picasso e Brancusi e permanecem vivas na cultura brasileira.
A mostra já passou por cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Recife e Florianópolis. No Espírito Santo, a abertura acontece no dia 14 de agosto, às 18h, com bate-papo prévio, às 17h, entre os curadores Tomas Alvim e Renato Araújo da Silva. Durante a cerimônia, será lançado o livro "Arte africana: Máscaras e esculturas – Volume II", que aprofunda os temas da exposição.
A programação inclui oficinas de arte-educação para escolas da rede pública, ampliando o diálogo com o acervo e estimulando a formação cultural. Mais do que exibir peças de valor estético e simbólico, a iniciativa convida o público a se aproximar das tradições, cosmovisões e narrativas que ajudaram a formar a identidade brasileira.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta