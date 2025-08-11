Cultura

Vitória recebe exposição inédita de máscaras e esculturas africanas

Mostra gratuita apresenta 180 peças que revelam a estética, espiritualidade e tradições de diferentes culturas africanas

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 15:56

A partir de 14 de agosto, Vitória recebe uma das mais relevantes mostras de arte africana em circulação no país. "Arte Africana: Máscaras e Esculturas" reúne 180 peças da Coleção África, acervo formado ao longo de mais de 20 anos, em exibição gratuita no GAP – Galeria de Arte e Pesquisa, na Ufes.

A curadoria, assinada por Marisa Moreira Salles, Tomas Alvim, Renato Araújo da Silva e Danilo Garcia, apresenta máscaras, esculturas, utensílios e objetos rituais de diferentes culturas africanas. Muitas dessas expressões influenciaram nomes como Picasso e Brancusi e permanecem vivas na cultura brasileira.

A mostra já passou por cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Recife e Florianópolis. No Espírito Santo, a abertura acontece no dia 14 de agosto, às 18h, com bate-papo prévio, às 17h, entre os curadores Tomas Alvim e Renato Araújo da Silva. Durante a cerimônia, será lançado o livro "Arte africana: Máscaras e esculturas – Volume II", que aprofunda os temas da exposição.

A programação inclui oficinas de arte-educação para escolas da rede pública, ampliando o diálogo com o acervo e estimulando a formação cultural. Mais do que exibir peças de valor estético e simbólico, a iniciativa convida o público a se aproximar das tradições, cosmovisões e narrativas que ajudaram a formar a identidade brasileira.

Informações

Exposição: Arte Africana: Máscaras e Esculturas

Local: GAP – Galeria de Arte e Pesquisa, Av. Fernando Ferrari, 514 – Goiabeiras, Vitória (ES)

GAP – Galeria de Arte e Pesquisa, Av. Fernando Ferrari, 514 – Goiabeiras, Vitória (ES) Período: 14 de agosto a 17 de outubro

14 de agosto a 17 de outubro Abertura: 14 de agosto, às 18h (bate-papo às 17h)

14 de agosto, às 18h (bate-papo às 17h) Visitação: terça a sexta, das 9h às 12h e das 13h às 17h

terça a sexta, das 9h às 12h e das 13h às 17h Entrada gratuita

