Editorias do Site
Redes Sociais

Vitória recebe exposição inédita de máscaras e esculturas africanas

Mostra gratuita apresenta 180 peças que revelam a estética, espiritualidade e tradições de diferentes culturas africanas

Aline Almeida

Repórter / [email protected]

Publicado em 11 de agosto de 2025 às 15:56

Vitória recebe exposição inédita de máscaras e esculturas africanas
Vitória recebe exposição inédita de máscaras e esculturas africanas Crédito: Coleção África® Rafael Costa

A partir de 14 de agosto, Vitória recebe uma das mais relevantes mostras de arte africana em circulação no país. "Arte Africana: Máscaras e Esculturas" reúne 180 peças da Coleção África, acervo formado ao longo de mais de 20 anos, em exibição gratuita no GAP – Galeria de Arte e Pesquisa, na Ufes.

A curadoria, assinada por Marisa Moreira Salles, Tomas Alvim, Renato Araújo da Silva e Danilo Garcia, apresenta máscaras, esculturas, utensílios e objetos rituais de diferentes culturas africanas. Muitas dessas expressões influenciaram nomes como Picasso e Brancusi e permanecem vivas na cultura brasileira.

Arte Africana: Máscaras e Esculturas
Arte Africana: Máscaras e Esculturas" reúne 180 peças da Coleção África Crédito: Coleção África® Rafael Costa

A mostra já passou por cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Recife e Florianópolis. No Espírito Santo, a abertura acontece no dia 14 de agosto, às 18h, com bate-papo prévio, às 17h, entre os curadores Tomas Alvim e Renato Araújo da Silva. Durante a cerimônia, será lançado o livro "Arte africana: Máscaras e esculturas – Volume II", que aprofunda os temas da exposição.

A programação inclui oficinas de arte-educação para escolas da rede pública, ampliando o diálogo com o acervo e estimulando a formação cultural. Mais do que exibir peças de valor estético e simbólico, a iniciativa convida o público a se aproximar das tradições, cosmovisões e narrativas que ajudaram a formar a identidade brasileira.

Informações

  • Exposição: Arte Africana: Máscaras e Esculturas
  • Local: GAP – Galeria de Arte e Pesquisa, Av. Fernando Ferrari, 514 – Goiabeiras, Vitória (ES)
  • Período: 14 de agosto a 17 de outubro
  • Abertura: 14 de agosto, às 18h (bate-papo às 17h)
  • Visitação: terça a sexta, das 9h às 12h e das 13h às 17h
  • Entrada gratuita

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - A história do chef premiado que mudou de profissão para salvar a vida do filho

A história do chef premiado que mudou de profissão para salvar a vida do filho

Imagem - Veja como fazer torta espelhada no estilo morango do amor

Veja como fazer torta espelhada no estilo morango do amor

Imagem - Meses antes de AVC, Arlindo Cruz cantou com o filho na TV Gazeta

Meses antes de AVC, Arlindo Cruz cantou com o filho na TV Gazeta

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Luciana Almeida celebra 60 anos com festa em Vitória; veja fotos

Luciana Almeida celebra 60 anos com festa em Vitória; veja fotos
Imagem - 5 chás para se aquecer nos dias frios

5 chás para se aquecer nos dias frios
Imagem - Orquestra Moderna Brasileira encanta o público com homenagem a Tim Maia

Orquestra Moderna Brasileira encanta o público com homenagem a Tim Maia