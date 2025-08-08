Veja vídeo

Meses antes de AVC, Arlindo Cruz cantou com o filho na TV Gazeta

Sambista esteve na Rede Gazeta em 2016, quando apresentou com exclusividade o projeto "2 Arlindos" e cantou uma música em homenagem ao Dia dos Pais

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 18:00

A morte de Arlindo Cruz, nesta sexta-feira (8), poucos dias antes do Dia dos Pais, traz à tona uma lembrança especial da sua última visita à Rede Gazeta. Em 2016, o cantor esteve nos estúdios do ES1, hoje Gazeta Meio-Dia, ao lado do filho Arlindinho, celebrando justamente a conexão entre pai e filho por meio da música.

Na ocasião, os dois promoviam o álbum 2 Arlindos, projeto que unia gerações em um mesmo compasso de samba, amor e parceria. Foi aqui, no Espírito Santo, que pai e filho cantaram pela primeira vez em um programa de TV a música “A Sós”, uma das faixas do disco. Durante a entrevista, Arlindo revelou o simbolismo do lançamento:

“Uma das razões da gente tá aqui também é que a gente tá lançando o pagode 2 Arlindos. [...] A música de trabalho vai ser lançada no Dia dos Pais.”

Meses depois daquela entrevista, Arlindo sofreu um AVC hemorrágico, em março de 2017, e nunca mais voltou aos palcos.

Este vídeo pode te interessar