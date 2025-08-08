Luto

Relembre momentos marcantes de Arlindo Cruz no Espírito Santo

Cantor, que morreu nesta sexta-feira (8), teve passagens memoráveis por palcos capixabas com sua alegria, carisma e hits do samba

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 17:15

Cantor Arlindo Cruz Crédito: Zanone Fraissat/Folhapress

Um dos maiores nomes do samba de todos os tempos, o cantor, multi-instrumentista e compositor Arlindo Cruz morreu nesta sexta-feira (8), aos 66 anos, no Rio de Janeiro. A informação foi confirmada por sua esposa, Babi Cruz. Arlindo estava internado no hospital Barra D'Or, na Zona Oeste da capital fluminense.

O artista sofreu um acidente vascular cerebral hemorrágico em março de 2017, após passar mal em casa, e ficou quase um ano e meio internado. Desde então, enfrentava as sequelas da doença e passou por diversas internações. Ele não voltou a se apresentar desde o AVC.

Apesar da pausa nos palcos nos últimos anos, Arlindo Cruz deixou uma história marcante também no Espírito Santo. Suas passagens pelo estado reuniram fãs, celebraram a cultura popular e reafirmaram o poder do samba em conectar pessoas por meio da música.

Arlindo Cruz no ES em 2014 Crédito: Acervo Rede Gazeta

Em 2012, Arlindo foi a grande atração da primeira noite do festival Roda de Boteco, em Vitória. O evento, que reuniu os principais bares e seus petiscos em uma noite de música e gastronomia, ganhou ainda mais sabor com a apresentação do sambista, que encantou o público em uma sexta-feira (13).

No ano seguinte, em 2013, ele escolheu Vitória como palco para o lançamento do DVD Batuques do Meu Lugar, que exaltava o Rio de Janeiro e suas raízes. A apresentação na casa de shows Ilha Shows reuniu fãs e emocionou a plateia com músicas cheias de identidade e afeto.

Relembre momentos marcantes de Arlindo Cruz no Espírito Santo Crédito: Acervo Rede Gazeta

Já em 2015, Arlindo subiu ao palco da quadra da Mocidade Unida da Glória (MUG), em Vila Velha, para abrir as celebrações do Carnaval 2016. Com o show Herança Popular, fez a alegria dos foliões e reafirmou seu amor pela música brasileira.

Arlindo Cruz no ES Crédito: Acervo Rede Gazeta

A trajetória de Arlindo Cruz no Espírito Santo é lembrada com carinho. Sua voz, suas composições e sua generosidade artística seguem eternizadas no coração dos capixabas.

