Editorias do Site
Redes Sociais

Morre cantor e compositor Arlindo Cruz, aos 66 anos

Nascido no Rio de Janeiro em 14 de setembro de 1958, Arlindo Domingos da Cruz Filho tornou-se um dos nomes mais importantes e queridos do samba brasileiro

Redação de A Gazeta

[email protected]

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 15:11

O sambista Arlindo Cruz está internado
O sambista Arlindo Cruz está internado Crédito: Bruno Poletti (F)/Folhapress

O cantor e compositor Arlindo Cruz faleceu no Rio de Janeiro nesta sexta-feira (8), aos 66 anos. A informação foi confirmada por sua esposa, Babi Cruz.

Em março de 2017, o sambista sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico após passar mal em casa. Ele permaneceu internado por quase um ano e meio e, desde então, convivia com sequelas da doença, passando por diversas internações ao longo dos anos. Desde o episódio, não voltou a se apresentar nos palcos.

Nascido no Rio de Janeiro em 14 de setembro de 1958, Arlindo Domingos da Cruz Filho tornou-se um dos nomes mais importantes e queridos do samba brasileiro. Além de cantar e compor, destacou-se como instrumentista, dominando o cavaquinho e o banjo. Ganhou seu primeiro cavaquinho aos 7 anos de idade e, aos 12, já tocava músicas “de ouvido”. Também aprendeu violão com a ajuda do irmão Acyr Marques.

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Arlindinho publica homenagem a Arlindo Cruz após boatos sobre a morte do pai

Arlindinho publica homenagem a Arlindo Cruz após boatos sobre a morte do pai

Imagem - Arlindo Cruz é internado em CTI no Rio de Janeiro

Arlindo Cruz é internado em CTI no Rio de Janeiro

Imagem - Babi Cruz revela luta de Arlindo Cruz após alta: 'Ele quer viver. Quer ficar por aqui'

Babi Cruz revela luta de Arlindo Cruz após alta: 'Ele quer viver. Quer ficar por aqui'

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Luciana Almeida celebra 60 anos com festa em Vitória; veja fotos

Luciana Almeida celebra 60 anos com festa em Vitória; veja fotos
Imagem - Santa Leopoldina: roteiro une cachoeira mais bonita do ES, história e sabores

Santa Leopoldina: roteiro une cachoeira mais bonita do ES, história e sabores
Imagem - 5 cortes masculinos em alta para mudar o visual no Dia dos Pais

5 cortes masculinos em alta para mudar o visual no Dia dos Pais