Luto

Morre cantor e compositor Arlindo Cruz, aos 66 anos

Nascido no Rio de Janeiro em 14 de setembro de 1958, Arlindo Domingos da Cruz Filho tornou-se um dos nomes mais importantes e queridos do samba brasileiro

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 15:11

O sambista Arlindo Cruz está internado Crédito: Bruno Poletti (F)/Folhapress

O cantor e compositor Arlindo Cruz faleceu no Rio de Janeiro nesta sexta-feira (8), aos 66 anos. A informação foi confirmada por sua esposa, Babi Cruz.

Em março de 2017, o sambista sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) hemorrágico após passar mal em casa. Ele permaneceu internado por quase um ano e meio e, desde então, convivia com sequelas da doença, passando por diversas internações ao longo dos anos. Desde o episódio, não voltou a se apresentar nos palcos.

Nascido no Rio de Janeiro em 14 de setembro de 1958, Arlindo Domingos da Cruz Filho tornou-se um dos nomes mais importantes e queridos do samba brasileiro. Além de cantar e compor, destacou-se como instrumentista, dominando o cavaquinho e o banjo. Ganhou seu primeiro cavaquinho aos 7 anos de idade e, aos 12, já tocava músicas “de ouvido”. Também aprendeu violão com a ajuda do irmão Acyr Marques.

