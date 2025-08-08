Perda

Ana Maria Braga, Neguinho da Beija-Flor: famosos lamentam morte de Arlindo Cruz

Arlindo Cruz, que morreu nesta sexta (8) aos 66 anos. Ele enfrentava sequelas de um AVC que sofreu em 2017

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 16:39

O cantor estava internado havia cerca de um ano e meio Crédito: Folhapress/Folhapress

Amigos e famosos têm usado as redes sociais para se despedir do sambista Arlindo Cruz, que morreu nesta sexta (8) aos 66 anos. Ele estava internado e enfrentava há oito anos as complicações de um AVC que o impediam de andar e falar.

Familiares publicaram nas redes. "Suas composições e seu sorriso permanecerão vivos na memória e no coração de milhões de admiradores. Agradecemos profundamente todas as mensagens de carinho, orações e gestos de apoio recebidos ao longo de sua trajetória."

Ana Maria Braga se referiu ao cantor como "mestre". "Um mestre do samba, que deixou sua marca com talento, alegria e alma. Meus sentimentos aos familiares, amigos e a todos que foram tocados por sua música. Que descanse em paz".

O humorista Rafael Portugal lamentou. "Estou aqui lembrando o quanto ele foi gigante na arte de compor coisa que eu gosto muito de fazer também. Estou longe de ser o Arlindo, mas sempre tive ele como referência".

A escola de samba Salgueiro também falou sobre a importância do sambista. "Hoje, o samba silencia em respeito. Nos despedimos de Arlindo Cruz, um dos maiores mestres que nossa música já conheceu. Homem de talento infinito, de coração generoso e de uma devoção rara ao samba, à sua história e ao seu povo".

Neguinho da Beija-Flor agradeceu pelas redes por todos os momentos ao lado do amigo. "Obrigado por cada momento, ensinamento, representatividade e legado que você deixou para o nosso samba. Que Papai do Céu te receba em muita luz. Descanse em paz, meu amigo".

