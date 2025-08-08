Editorias do Site
Redes Sociais

Ana Maria Braga, Neguinho da Beija-Flor: famosos lamentam morte de Arlindo Cruz

Arlindo Cruz, que morreu nesta sexta (8) aos 66 anos. Ele enfrentava sequelas de um AVC que sofreu em 2017

Imagem de perfil de Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

[email protected]

Publicado em 8 de agosto de 2025 às 16:39

Ana Maria Braga, Neguinho da Beija-Flor: famosos lamentam morte de Arlindo Cruz
O cantor estava internado havia cerca de um ano e meio Crédito: Folhapress/Folhapress

 Amigos e famosos têm usado as redes sociais para se despedir do sambista Arlindo Cruz, que morreu nesta sexta (8) aos 66 anos. Ele estava internado e enfrentava há oito anos as complicações de um AVC que o impediam de andar e falar.

Familiares publicaram nas redes. "Suas composições e seu sorriso permanecerão vivos na memória e no coração de milhões de admiradores. Agradecemos profundamente todas as mensagens de carinho, orações e gestos de apoio recebidos ao longo de sua trajetória."

Ana Maria Braga se referiu ao cantor como "mestre". "Um mestre do samba, que deixou sua marca com talento, alegria e alma. Meus sentimentos aos familiares, amigos e a todos que foram tocados por sua música. Que descanse em paz".

O humorista Rafael Portugal lamentou. "Estou aqui lembrando o quanto ele foi gigante na arte de compor coisa que eu gosto muito de fazer também. Estou longe de ser o Arlindo, mas sempre tive ele como referência".

A escola de samba Salgueiro também falou sobre a importância do sambista. "Hoje, o samba silencia em respeito. Nos despedimos de Arlindo Cruz, um dos maiores mestres que nossa música já conheceu. Homem de talento infinito, de coração generoso e de uma devoção rara ao samba, à sua história e ao seu povo".

Neguinho da Beija-Flor agradeceu pelas redes por todos os momentos ao lado do amigo. "Obrigado por cada momento, ensinamento, representatividade e legado que você deixou para o nosso samba. Que Papai do Céu te receba em muita luz. Descanse em paz, meu amigo".

Este vídeo pode te interessar

Leia mais

Imagem - Morre cantor e compositor Arlindo Cruz, aos 66 anos

Morre cantor e compositor Arlindo Cruz, aos 66 anos

Imagem - Arlindinho publica homenagem a Arlindo Cruz após boatos sobre a morte do pai

Arlindinho publica homenagem a Arlindo Cruz após boatos sobre a morte do pai

Imagem - Arlindo Cruz é internado em CTI no Rio de Janeiro

Arlindo Cruz é internado em CTI no Rio de Janeiro

  • Viu algum erro?
  • Fale com a redação

Mais recentes

Imagem - Luciana Almeida celebra 60 anos com festa em Vitória; veja fotos

Luciana Almeida celebra 60 anos com festa em Vitória; veja fotos
Imagem - Mão na massa: veja como fazer pão de hambúrguer caseiro

Mão na massa: veja como fazer pão de hambúrguer caseiro
Imagem - Arlindo Cruz vivia o Carnaval e compôs para escolas como a Império Serrano

Arlindo Cruz vivia o Carnaval e compôs para escolas como a Império Serrano