Arlindinho publica homenagem a Arlindo Cruz após boatos sobre a morte do pai

Internado desde abril com pneumonia, sambista recebe apoio da família

A homenagem veio um dia após rumores sobre a morte do sambista se espalharem nas redes sociais, levando familiares a se pronunciar. "Se fosse pela conta que vocês fazem, da morte do Arlindo, ele já teria morrido cem vezes", protestou a ex-mulher do artista, Babi Cruz, em vídeo no Instagram.>