Veja como fazer torta espelhada no estilo morango do amor

Versão do doce que conquistou o Brasil é feita com base de biscoito amanteigado e cobertura de gelatina; receita ensina passo a passo

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 07:00

Torta-de-morango
Torta espelhada de morango rende oito porções   Crédito: Marca Renata

De carona na febre do morango do amor, que conquistou as redes sociais e virou moda na confeitaria, HZ sugere uma receita de sobremesa feita com a fruta para o seu fim de semana: a torta espelhada. 

Na releitura do doce, a base é uma combinação de biscoito amanteigado com creme de confeiteiro e morangos inteiros, e o efeito de brilho que se assemelha ao caramelo do morango do amor é dado por uma cobertura de gelatina.   

Torta espelhada tipo morango do amor 

Rendimento: 8 porções
Tempo médio de preparo: 2 horas e 30 minutos (inclui tempo de geladeira)
Nível: fácil

Ingredientes:

  • Massa:
  • 200g de biscoito de maisena laminado 
  • 100g de manteiga
  • Creme de confeiteiro:
  • 1 lata de leite condensado
  • 1 xícara (chá) de leite
  • 4 gemas de ovo
  • 1 colher (sopa) de amido de milho
  • 1 colher (café) de essência de baunilha
  • 1 caixa de morangos inteiros
  • Geleia de brilho:
  • 1 xícara (chá) de água quente
  • ½ envelope de gelatina sabor morango

Modo de preparo: 

  1. Para fazer a massa, triture os biscoitos e misture com a manteiga.
  2. Com essa mistura, forre a lateral e o fundo de uma forma de fundo removível.
  3. Leve-a para assar em forno preaquecido a 180°C por 10 minutos. Reserve.
  4.  Misture em uma panela o leite condensado, o leite e o amido de milho.
  5. Passe as gemas pela peneira e misture levando ao fogo baixo até que o creme fique mais firme. Desligue o fogo e acrescente a essência de baunilha.
  6. Após esfriar, espalhe o creme sobre a massa. Por cima dela, decore com morangos inteiros.
  7. Para finalizar, misture a água quente com a gelatina, espere amornar e espalhe sobre os morangos.
  8. Leve a torta para gelar por pelo menos 1 hora.

Fonte: Renata. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

