Veja como fazer torta espelhada no estilo morango do amor

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 07:00
De carona na febre do morango do amor, que conquistou as redes sociais e virou moda na confeitaria, HZ sugere uma receita de sobremesa feita com a fruta para o seu fim de semana: a torta espelhada.
Na releitura do doce, a base é uma combinação de biscoito amanteigado com creme de confeiteiro e morangos inteiros, e o efeito de brilho que se assemelha ao caramelo do morango do amor é dado por uma cobertura de gelatina.
Rendimento: 8 porções
Tempo médio de preparo: 2 horas e 30 minutos (inclui tempo de geladeira)
Nível: fácil
Ingredientes:
Modo de preparo:
Fonte: Renata. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta