Sobremesa

Veja como fazer torta espelhada no estilo morango do amor

Versão do doce que conquistou o Brasil é feita com base de biscoito amanteigado e cobertura de gelatina; receita ensina passo a passo

Publicado em 9 de agosto de 2025 às 07:00

Torta espelhada de morango rende oito porções Crédito: Marca Renata

De carona na febre do morango do amor, que conquistou as redes sociais e virou moda na confeitaria, HZ sugere uma receita de sobremesa feita com a fruta para o seu fim de semana: a torta espelhada.

Na releitura do doce, a base é uma combinação de biscoito amanteigado com creme de confeiteiro e morangos inteiros, e o efeito de brilho que se assemelha ao caramelo do morango do amor é dado por uma cobertura de gelatina.

Torta espelhada tipo morango do amor

Rendimento: 8 porções

Tempo médio de preparo: 2 horas e 30 minutos (inclui tempo de geladeira)

Nível: fácil

Ingredientes:

Massa:

200g de biscoito de maisena laminado

100g de manteiga



Creme de confeiteiro:



1 lata de leite condensado



1 xícara (chá) de leite



4 gemas de ovo



1 colher (sopa) de amido de milho



1 colher (café) de essência de baunilha



1 caixa de morangos inteiros



Geleia de brilho:



1 xícara (chá) de água quente



½ envelope de gelatina sabor morango

Modo de preparo:

Para fazer a massa, triture os biscoitos e misture com a manteiga. Com essa mistura, forre a lateral e o fundo de uma forma de fundo removível.

Leve-a para assar em forno preaquecido a 180°C por 10 minutos. Reserve. Misture em uma panela o leite condensado, o leite e o amido de milho. Passe as gemas pela peneira e misture levando ao fogo baixo até que o creme fique mais firme. Desligue o fogo e acrescente a essência de baunilha.

Após esfriar, espalhe o creme sobre a massa. Por cima dela, decore com morangos inteiros.

Para finalizar, misture a água quente com a gelatina, espere amornar e espalhe sobre os morangos.

Leve a torta para gelar por pelo menos 1 hora.



Fonte: Renata. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

