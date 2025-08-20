Editorias do Site
Guia do Vital 2025: tudo que você precisa saber para curtir a maior micareta do ES

HZ reuniu todas as informações que você precisa saber para aproveitar a micareta, desde acessos até o que é permitido levar para o Sambão do Povo

Felipe Khoury

Repórter / [email protected]

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 14:00

Segunda noite do Vital 2024 no Sambão do Povo, em Vitória
O Vital 2025 promete agitar o Sambão do Povo, em Vitória Crédito: Monique Janutt

O Vital 2025 acontece nesta sexta (22) e sábado (23), no Sambão do Povo, em Vitória, e promete dois dias de pura energia com grandes nomes do axé e do pagode. Bell Marques, Saulo Fernandes, Durval Lelys, Timbalada, Tomate e Xanddy Harmonia estão entre as atrações confirmadas, além de uma programação intensa nos camarotes.

E pensado em facilitar para você, caro leitor,  HZ reuniu todas as informações que você precisa saber para aproveitar a micareta.

Atrações

  • Blocos
  • Sexta (22): Saulo Fernandes, Durval Lelys e Timbalada
  • Sábado (23): Bell Marques, Tomate e Xanddy Harmonia

  • Camarotes
  • Na Vista – Sexta: Rafa & Pipo, Banda Eva, Matheus Fonseca. | Sábado: Alexandre Peixe, Jammil, André Lellis, Bhaskar e Locos
  • Barlavento – Sexta: Testinha, Glauco, Luuh e Leandro Netto. | Sábado: Pedro Costa, SambaDM, Baduh e DJ GG
  • Muvuca – Sexta: Cat Dealers, Rodrigo do CN, ML da Vila, Koreia, Nanzin e DJ John Failly
  • Pega no Cavaco – Sábado: Psirico, Bom Gosto e Samba Junior
  • Fervô – Sexta: Fran Albuquerque e Cat Dealers. | Sábado: Alinne Rosa e Psirico
Bell Marques agitou a primeira noite do Vital 2024
Bell Marques agitou a primeira noite do Vital 2024 Crédito: Monique Janutt

Horário de abertura dos portões

Nos dois dias, os portões abrem às 20h.

Estrutura do evento

O Vital é dividido entre blocos e camarotes: Na Vista, Pega no Cavaco, Muvuca e Fervô, além dos espaços empresariais (Barlavento, Iate Clube e Lounges). O evento contará com cenografia inspirada em pontos históricos de Salvador, dezenas de painéis de LED, efeitos especiais e atrações de peso. Durante a passagem dos trios, efeitos especiais serão ativados, criando momentos cenográficos que potencializam a experiência do público.

Ingressos

  • Bloco sexta (22): a partir de R$ 245 (meia, 8º lote)
  • Bloco sábado (23): a partir de R$ 265 (meia, 9º lote)
  • Combo (sexta + sábado): R$ 550
  • Camarotes: a partir de R$ 125 (meia, 5º lote, Camarote Muvuca)
  • Confira todos os valores no site BlueTicket

Outra novidade deste ano é que o público teve uma chance especial de participar da festa: em parceria com a Prefeitura de Vitória, foram distribuídos 3 mil ingressos solidários gratuitos, sendo 1.500 por dia. 

O cantor Saulo é atração confirmada no Vital 2025
O cantor Saulo é atração confirmada no Vital 2025 Crédito: Reprodução/Instagram/@saulofernandes/@joyce.fotografiapt

Retirada dos abadás

  • Shopping Vitória (1º piso, frente à antiga Americanas):
  • 19/08 – Combos Camarote + Bloco, 14h às 21h
  •  20/08 – Camarote ou Bloco individual, 14h às 21h
  • 21/08 – Entrega geral, 14h às 21h
  • 22/08 – Entrega geral, 10h às 18h
  • 23/08 – Entrega geral, 13h às 18h
  • Sambódromo de Vitória (bilheteria):  22/08 e 23/08 – 19h às 23h

Obrigatório apresentar ingresso digital. Meia-entrada requer comprovação ou 1kg de alimento (meia solidária). Para retirada por terceiros, é preciso ingresso digital, comprovação da meia (ou doação) e documento pessoal.

Acesso ao Sambão

  • Tancredão: acesso aos camarotes Fervô, Pega no Cavaco, Muvuca, Na Vista e ao Bloco do Vital
  • Mar e Terra: acesso às arquibancadas
  • Lateral do Sambão: acesso aos camarotes empresariais (Barlavento, Iate Clube e lounges)

Veja o mapa do evento

Confira o mapa do Vital
Confira o mapa do Vital Crédito: Vital

Regras de entrada

  • Necessário apresentar ingresso, abadá e pulseira (para cada setor do combo)
  • Não é permitido entrar com comida, copos ou garrafas plásticas

Alimentação e consumo

  • O evento terá Praça de Alimentação
  • Sistema Cashless: pulseira disponível no Shopping Vitória e também durante o evento (ativação: R$ 10, revertido em 1 água no final). Créditos podem ser adicionados antes ou durante a festa; reembolso disponível após o evento com taxa administrativa de R$ 5
  • Alternativa: criar cartão digital no app Zig e usar via Google Pay ou Apple Pay

Outras informações

  • Achados e perdidos: na bilheteria (acesso pelo Tancredão)
  • Segurança: revista obrigatória na entrada e saída; pode ser solicitado desbloqueio de tela do celular
  • Customização de abadás: é proibido retirar a logomarca do Vital, do camarote/bloco ou dos patrocinadores. Não é permitido transformar o abadá em bolsa, lenço, faixa ou short

