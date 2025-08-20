Guia do Vital 2025: tudo que você precisa saber para curtir a maior micareta do ES

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 14:00
O Vital 2025 acontece nesta sexta (22) e sábado (23), no Sambão do Povo, em Vitória, e promete dois dias de pura energia com grandes nomes do axé e do pagode. Bell Marques, Saulo Fernandes, Durval Lelys, Timbalada, Tomate e Xanddy Harmonia estão entre as atrações confirmadas, além de uma programação intensa nos camarotes.
E pensado em facilitar para você, caro leitor, HZ reuniu todas as informações que você precisa saber para aproveitar a micareta.
Nos dois dias, os portões abrem às 20h.
O Vital é dividido entre blocos e camarotes: Na Vista, Pega no Cavaco, Muvuca e Fervô, além dos espaços empresariais (Barlavento, Iate Clube e Lounges). O evento contará com cenografia inspirada em pontos históricos de Salvador, dezenas de painéis de LED, efeitos especiais e atrações de peso. Durante a passagem dos trios, efeitos especiais serão ativados, criando momentos cenográficos que potencializam a experiência do público.
Outra novidade deste ano é que o público teve uma chance especial de participar da festa: em parceria com a Prefeitura de Vitória, foram distribuídos 3 mil ingressos solidários gratuitos, sendo 1.500 por dia.
Obrigatório apresentar ingresso digital. Meia-entrada requer comprovação ou 1kg de alimento (meia solidária). Para retirada por terceiros, é preciso ingresso digital, comprovação da meia (ou doação) e documento pessoal.
